Nacional: Diego Braghieri, un verdadero pescador de pasiones

Aunque le quedan varios años para su retiro, Diego Braghieri alimenta a diario dos grandes pasiones, el análisis de fútbol y la pesca deportiva, esta última la hacía con frecuencia en el río Paraná de su Argentina natal cuando se encuentra en vacaciones.



Es algo que lo divierte y lo disfruta, en estos momentos que la cuarentena y la pandemia no permite ir al río, Diego se transporta a través de videos que ve cuando tiene tiempo libre de los entrenamientos individuales con Atlético Nacional.



“Soy un fanático por la pesca y en este tiempo libre he visto muchos programas. En este tiempo libre he disfrutado también estar más con la familia es algo que me alegra mucho. Estamos bien, debemos cuidarnos y ayudar a los que no la está pasando bien", expresó el central que en su cuenta de Instagram tiene videos donde demuestra su destreza a la hora de encarar el río.

Además, de la pesca, el jugador ha sido un activista por la preservación del ecosistema y que paren las pescas comerciales en la cuenta del Río Paraná. En los últimos años, se ha venido alterando una de las reservas piscícolas más importantes que tiene Argentina.

Otra pasión que le invierte tiempo Diego es al análisis de fútbol, el argentino busca perfeccionar sus habilidades como defensa central y observando los movimientos de sus rivales, cuando regrese la competencia, tendrá un poco de ‘ventaja’. “Me gusta mucho el fútbol y es muy bueno ponerme a ver ligas que se han estado disputando, partidos de esta Liga y estudiar a los delanteros. No sé si siga el camino como técnico, pero me gusta ver planes de entrenamiento”, destacó.



“Yo no sé si todavía voy a continuar con el fútbol. Por las dudas, tengo un 'cuadernito' lleno de trabajos con ideas de los técnicos que me han dirigido. A Juan Carlos (Osorio) le aprendo todos los días, observo su manejo de grupo y si soy entrenador, ojalá pueda llegar a ser como él”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8