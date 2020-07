La preocupación del PF de Nacional en el regreso de entrenamientos

Atlético Nacional fue el primer equipo colombiano en arrancar los trabajos individuales en cancha, tras la sesión de este jueves 9 de julio, el preparador físico del equipo Carlos Tabares, dejó sus sensaciones tras este día que le puso fin a 117 días de trabajos en casa.



“El balance fue muy positivo. El hecho de la presencialidad tiene la connotación desde el punto de vista socio afectivo, emotivo, volitivo y eso se vio reflejado en cada uno de los jugadores. Nos volvimos a encontrar, mirarnos a los ojos y ver esa cara de satisfacción de ellos, dentro de las restricciones del protocolo. Estamos expectantes y esperamos poder reiniciar el campeonato en el segundo semestre”, indicó.

Además, “el tema es que el protocolo tiene muchas aristas y hay muchas acciones que no se pueden hacer como las valoraciones de inicio, si vamos a cumplirlo como corresponde. Desde la virtualidad hemos tenido estrategias para controlar la composición corporal. El día de los exámenes del covid-19, tuvimos la oportunidad de verlos y todos están en buenas condiciones. Tuvimos un parón de casi cuatro meses. Tengo contabilizado que hace 117 días tuvimos nuestra última práctica y nuestra última competencia fue hace 125 días. Completamos 86 sesiones virtuales. Aún no sabemos cuándo van a estar aptos para la competencia, porque el protocolo contempla 40 días hábiles, cinco semanas de entrenamiento individual y no es lógico para este deporte. Podrá estar listo físicamente y condicional, pero no desde el punto de vista futbolístico. Con una semana de entrenamiento colectivo es muy corto y no alcanza para preparar un equipo”.



En cuanto al paralelismo con el fútbol europeo, principalmente en Alemania, donde arrancaron rápidamente y ya concluyeron su temporada, Tabares comentó que” en Ligas como la alemana, solo pararon siete semanas, nosotros paramos el doble, 17 semanas y media y ya no nos podemos comparar. Tuvieron muchas lesiones, principalmente en las tres primeras semanas. Hubo más faltas, más penales, más errores no forzados. La falta de tiempo, afectó la calidad en el juego. Nosotros debemos estar muy recursivos para preparar a nuestros jugadores de la mejor manera”.



Hablando sobre las dificultades para realizar estas prácticas, Tabares indicó que “la desadaptación es algo nuevo para todos, con lo cual enfrentar este panorama será un reto difícil, pero creemos que en Nacional tenemos las herramientas para hacer un buen trabajo. Lo primero que debemos hacer es readaptarnos al campo de juego, ir de manera progresiva, mejorar su capacidad física, aeróbica. Tendremos un periodo con cuidados especiales, denominado ‘semáforo’, para cuando reactivemos el fútbol con situaciones reales de juego, ellos estén preparados. Solo disponemos de seis balones, no entiendo eso, pero respetamos el protocolo y buscaremos la manera de cumplirlo a cabalidad”.



En cuanto al inicio antes que los demás equipos de la Liga y si representa una ventaja cuando retorne la competencia, el PF la descartó y explicó que “comenzar unos días antes que los demás no representan una ventaja, muchos de los jugadores de otros equipos vienen trabajando en campo abierto. Por otro lado, ganamos en lo afectivo, en lo social, en el reencuentro, pero en lo deportivo no hay alguna diferencia”.



Analizando cómo son estas sesiones, Tabares remarcó que “estos entrenamientos son analíticos, tenemos tres grupos de 10 jugadores por sesión, con diferencia de dos horas entre cada grupo. Los arqueros y los jugadores ‘espejo’ entrenan al final. Tenemos una demarcación específica y limitantes para entrenar. Es importante para mejorar la capacidad física, reincorporar el tema de los golpeos e intentar readaptar cambios de velocidad y dinámicas específicas con comandos verbales. Tendremos 40 sesiones hasta el 20 de agosto”.



Tocando el tema de las molestias físicas, Carlos dijo que “hablar sobre las lesiones es algo incierto. Durante los entrenamientos virtuales, nos enfocamos en jugadores y ellos han venido mejorando sus debilidades y fortalecer sus cualidades. Buscamos la manera de mitigar el problema de lesiones. Por eso será importante las rotaciones y las sustituciones. En Alemania, la mayoría de los cambios fueron en volantes y delanteros, el 38 por ciento de los goles se dieron los últimos diez minutos. Esperamos que se resuelva cuándo y cómo será el campeonato, para ir calculando qué tiempo tenemos para preparar el equipo, siempre preservando la salud de nuestros jugadores”.



Nacional tiene jugadores en su plantilla que no alcanzaron a estar en la lista de los 27 que arrancaron esta fase del protocolo, con los demás, Tabares comentó que “a los jugadores de Atlético Nacional que no estén en la lista tienen el apoyo necesario para que sigan entrenando de manera virtual hasta que los directivos determinen su futuro. Contamos con un grupo interdisciplinario que están al tanto de ellos”.



Finalmente, adelantó que la próxima semana, el equipo realizará nuevas pruebas a sus dirigidos. Incluyendo aquellos casos positivos, donde terminarían su tiempo de cuarentena. “El departamento médico está organizando todo y creemos que para el próximo fin de semana (17-18 de julio) se harían nuevas pruebas de covid-19 para los jugadores”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín