Helibelton Palacios, enfocado en el regreso a competencia con Nacional

Tras el sinsabor por no haber disputado el pasado viernes el partido contra Deportes Tolima, Atlético Nacional arrancó una nueva semana de trabajos pensando en el partido del próximo viernes contra Once Caldas por la décima fecha en la Liga colombiana 2020. Helibelton Palacios, uno de los jugadores claves en el plantel habló en conferencia de prensa virtual sobre este encuentro frente al ‘albo’.



“Va a ser un partido muy complejo, Once Caldas hizo un gran partido en Bogotá y nosotros debemos prepararnos muy bien para imponer nuestra idea de juego. Ellos tuvieron mucho juego directo, juegan con un delantero muy bueno como (Roberto) Ovelar, el cual no le puedes dejar espacio porque te va a marcar y además cuentan con buenos desdobles de laterales, es algo que debemos tener en cuenta. Pero con nuestra idea de juego, tomaremos nuestras precauciones”, indicó.



En cuanto a la responsabilidad de reemplazar a Daniel Muñoz en el equipo, Helibelton expresó que “Daniel (Muñoz) era un gran jugador, era nuestro capitán y como tal, dejó una gran huella aquí. Ya no lo tenemos, pero somos un gran grupo y en cada entrenamiento estoy poniendo en práctica la idea de juego que quiere el cuerpo técnico, que es importante para el desempeño del equipo. Esperamos que sea una gran continuación del torneo para nosotros. Me he venido desempeñando como central, sigo practicando desde esa posición y quiero aportarle lo mejor al equipo”.



Entrando nuevamente en el partido, Palacios explicó algunos ejercicios que vienen realizando en los entrenamientos. “Cada partido es diferente, teníamos una idea contra Tolima. Frente a Once Caldas estamos preparando una nueva y nosotros abiertos a expresarla dentro del terreno de juego. Con el cuerpo técnico, practicamos diferentes posiciones en zona defensiva y ofensiva, para tener la información y qué decisiones debemos tomar dependiendo en donde estemos en el campo. Creemos mucho en sus indicaciones”.



El caucano habló sobre la emoción que siente al volver a jugar de manera oficial. “Manizales es una linda plaza, ojalá sea un gran punto de arranque para ir a expresar nuestra idea de juego, poner el plan de juego y conseguir un resultado positivo. Con todo el grupo estábamos muy ilusionados y con ganas de retornar a la competencia, no se nos dio, pero contra Once Caldas estamos viviendo como si fuera nuestro nuevo debut”.



Sobre la capitanía y quién portará la cinta en el Palogrande, Helibelton indicó que “con Jefferson (Duque) lo estamos manejando bien y no hay inconvenientes de quién porte la cinta en el próximo partido. El liderazgo en el grupo lo estamos manejando muy bien”.



Otro tema que tiene pendiente el jugador verdolaga es su renovación, hasta diciembre tiene contrato con el equipo y aunque no está pendiente de esta situación, admitió que ya hay contactos entre directivos y su empresario para seguir en el equipo. “La renovación la dejé en manos de mi empresario, él y el presidente están conversando, por ahora estoy concentrado en los objetivos con el equipo”.



Finalmente, habló sobre las posibilidades para regresar a la Selección Colombia, donde ve muy lejano un llamado para los partidos contra Venezuela y Chile del mes de octubre. “Teníamos la ilusión de comenzar a competir el pasado viernes, pero ya estoy enfocado en lo que viene. Sé que está muy cerca la convocatoria de la Selección Colombia y por falta de competencia, puede ser complejo que tengamos algún llamado. No va a ser la primera, ni la última convocatoria y por ahora debemos trabajar fuerte y demostrar un gran nivel”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8