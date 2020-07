Helibelton habla del cambio anímico en regreso a entrenamientos

Ya son 13 sesiones de trabajo en las que Atlético Nacional acumula bajo los protocolos de bioseguridad y mediante los entrenamientos individuales. A mayor cantidad de labores en la sede de Guarne, los jugadores del plantel profesional retoman esas características que no pudieron practicar cuando estaban en sus casas. Sobre este regreso a trabajos, Helibelton Palacios destacó el papel de su equipo y el ambiente entre sus compañeros, aunque deban tener distancia social.

“En este regreso a entrenamientos me he sentido muy bien, era algo que estábamos anhelando y ya extrañábamos entrenar en campo. Resalto el cambio en mi estado anímico y el de mis compañeros porque se estaba generando un nivel alto de estrés por no poder entrenar en campo”, indicó Palacios.



En cuanto a lo que han realizado a lo largo de estos días, Helibelton explicó que “nuestra jornada de entrenamiento se conforma de fortalecimiento, trabajos técnicos y el trabajo aeróbico de acuerdo a lo que prepara nuestro preparador físico Carlos Tabares”.



Además, “conocer las fechas de la Copa Suramericana me genera mucha alegría y expectativa para estar bien preparados y que se permita establecer alguna fecha de inicio de nuestra Liga”.



Finalmente describió un poco cómo es un día normal para el lateral, que también puede jugar como defensa central. “Un día de Helibelton Palacios comienza con una oración a Dios, agradeciéndole por un día más de vida, me arreglo para irme al entrenamiento, termino el trabajo, vuelvo a casa, hago los trabajos regenerativos y comparto con mi familia el resto del tiempo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8