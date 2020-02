‘En Nacional cada día somos más competitivos’: Jarlan Barrera

Uno de los sueños cumplidos en Atlético Nacional del 2019, fue contar con Jarlan Barrera, el volante samario de a poco ha venido adaptándose a la idea de juego del equipo, a la rotación de Juan Carlos Osorio y a incluir el componente atlético con su talento innato. De menos a más, Jarlan está destacándose tanto en la creación como en el apoyo de equipo cuando no tienen la pelota.



“Debemos hacer las cosas bien, seguir las instrucciones del técnico que son muy importantes para que cuando no tengamos la pelota, el equipo no quede tan expuesto y cuando la tengamos ser peligrosos, porque para eso es que nos meten”, comentó Barrera.



Sobre cómo se siente, el volante señaló que “estoy en una zona donde quiero aprender más del fútbol y del juego, eso lo va dando los partidos, dependiendo de cuántos jugadores están al frente, es donde se acelera o se pausa, son decisiones a tomar en segundos y poco a poco he estado mejorando. Cuando estás en ataque tres contra cinco defensas, cuando se preparan los movimientos y dejas que la defensa esté más adelantada, es más fácil poderlos atacar”.



Además, “siempre tengo la mentalidad de mostrar mi fútbol, al que estoy caracterizado, el que la gente conoce, trato de ser el jugador alegre que ayuda al equipo cuando no tenemos la pelota y que busca el arco contrario, porque los partidos se ganan con goles”.



En cuanto al calendario, Barrera expresó que “sabíamos que este semestre iba a ser muy apretado, con partidos muy seguidos. Vamos a enfrentar rivales muy duros, primero contra Cali, luego contra Huracán en la Copa Suramericana y luego el clásico, son juegos donde vamos a estar motivados y el que le toque va a estar al cien por ciento”.



Analizando al Deportivo Cali, Jarlan detalló que “ellos vienen haciendo muy buenos partidos, en casa son muy fuertes y de visitante hacen partidos muy inteligentes. Nosotros tenemos que competir e imponernos con nuestro juego”.



En los azucareros milita David González, arquero al que le tomó la medida en los clásicos e incluso tuvo la oportunidad de marcarle. Algo que le gustaría repetir, aunque lo respeta como el resto del conjunto vallecaucano. “Estoy pensando en Cali, no solo en David (González), que es un gran arquero, fue campeón con Medellín. Incluso me ganó un título cuando estaba en el Junior, motiva mucho enfrentar esta clase de jugadores”.



Finalmente, el ex Junior ponderó el trabajo que viene haciendo Juan Carlos Osorio con su cuerpo técnico para que el equipo encuentre esa idea de juego que los acerque al éxito. “La preparación es muy buena acá, cada día somos más competitivos, debemos dar el cien por ciento y todo el equipo está concentrado en hacer un buen trabajo. Cuando me toca en los entrenamientos, hay muchos jugadores por banda con gran nivel y debo pelear el puesto como interior”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín