Helibelton Palacios autocrítico y propositivo con Atlético Nacional

Un viernes para olvidar tuvo Atlético Nacional, donde no sorprendió a su rival y terminó superado por un Once Caldas ordenado, metódico y contundente. Tras este juego, Helibelton Palacios habló en conferencia de prensa donde fue autocrítico y propositivo para que su equipo pueda mostrar una mejor cara el próximo miércoles frente al Deportes Tolima en el Atanasio.



“Estábamos muy ansiosos por regresar a competir de nuevo, creo que no lo hemos hecho como correspondía. No ejecutamos lo que habíamos planeado y no competimos como debíamos y por eso se ve esta derrota, justo ganador Once Caldas y ahora debemos pensar en lo que viene, corregiremos en los días que tenemos para planear el siguiente juego y fortalecernos para seguir en la competencia”, remarcó.



En cuanto al juego, Palacios indicó que “no ejecutamos el plan que el cuerpo técnico creía correspondiente para este juego y somos los responsables de eso, porque tenemos que respaldar la idea que el ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) tenía para cada compromiso y en este no lo hicimos. Nos faltó competir y no fuimos efectivos con las opciones que tuvimos de cara a gol”.



Finalmente, se mostró confiado por lo que viene en el futuro y espera que Nacional recupere el terreno perdido en Manizales en su casa frente a su ‘coco’ pijao. “Creo que con el gran entrenador que tenemos, es algo que lo entrenamos durante toda la semana el tema de la definición, el tema del juego aéreo y el cuerpo técnico trata de abarcar todo lo que se puede presentar en cada juego. Pero en este, no fuimos efectivos y eficaces a la hora de aprovechar las opciones a favor y a la hora de defender la pelota en contra”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8