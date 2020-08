Estéfano Arango, ansioso por ejercicios tácticos y trabajos grupales

Atlético Nacional acumula cerca de 30 sesiones de entrenamiento en cinco semanas de trabajo individual en su sede deportiva de Guarne, mientras confía que el Gobierno Nacional y la Dimayor les permita pasar a la siguiente fase de entrenamientos, donde puedan incorporar los temas tácticos y estratégicos. Estéfano Arango se encuentra cómodo por los entrenamientos, pero ansioso para pasar al próximo nivel que les permita estar a punto para cuando se reanude la competencia.



"Hemos venido recuperando la parte física y eso será fundamental para cuando comience la competencia. Complementando con juegos de habilidad, pero nos hace falta los trabajos grupales, tácticos y estratégicos. El 'profe' (Juan Carlos Osorio) ya debe tener preparados muchos ejercicios para los trabajos grupales. Por el momento no se puede hacer nada y ahora nos enfocamos en la parte física, para cuando lleguemos a los ejercicios tácticos, estemos al cien por ciento", señaló Arango.



En cuanto al reinicio de la competencia, el ex jugador de Alianza Petrolera precisó que “seguramente tendremos muchos partidos seguidos y para cada rival, el cuerpo técnico tiene un esquema especial. Con los trabajos grupales, podemos intensificar las salidas, los movimientos tácticos, los equipos y solo esperamos que se defina esta nueva fase para arrancar".



Sobre la posibilidad de jugar el campeonato en una sola sede, el jugador comentó que “no había pensado en qué opción sería mejor, pero si se trata de cuidarnos, lo ideal sería jugar en una sola sede. Como jugadores lo que más queremos es competir, vemos las Ligas europeas y nos llenamos de ansiedad. No es lo mismo entrenar solos que hacer los trabajos grupales. Solo nos queda estar preparados para la competencia".



Además, “queremos que la competencia comience lo antes posible, nosotros nos hemos venido preparando muy bien físicamente y eso será clave cuando regresen los campeonatos. Hemos tenido una para muy larga, la parte técnica no la vamos a perder y lo que tenemos que ganar en el ritmo y en la parte aeróbica. Antes de la pandemia estábamos en la parte alta y con el trabajo que estamos haciendo, el objetivo es mantenernos y pelear por los títulos".



Finalmente, el jugador confía en llegar a la competencia con un gran nivel y poner en consideración si se queda en Nacional o regresa a Alianza Petrolera, Estéfano llegó a préstamo este año con opción de compra. "La idea es terminar el campeonato bien, que quedemos campeones. Faltan varias fechas donde voy a poder aportarle al grupo, para que el club decida si continuo o no".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8