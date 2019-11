‘Jugar en Nacional es ser locales en todas las canchas‘: Cucchi

Aunque no ha podido mostrar ese poder ofensivo que sedujo a Atlético Nacional para traerlo desde Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Patricio Cucchi trabaja al máximo y espera que los goles lleguen en los cuadrangulares, donde los ‘verdolagas’ buscarán refrendar el liderato conseguido en el todos contra todos con la estrella 17. Lleno de confianza, el argentino espera sumar más minutos y ser una variante en el ataque del verde antioqueño.

“Hemos tenido varios días para trabajar, recuperarnos y analizar lo que hicimos. Corregir lo malo que hicimos y pulir nuestras virtudes. Estamos jugando cosas muy importantes y tenemos un plus que somos los más grandes de Colombia y lo debemos demostrar en esta fase del campeonato”, indicó Cucchi quien lleva dos goles en 10 partidos disputados.



Sobre el último partido contra Santa Fe, Patricio remarcó que “fuimos a buscar el triunfo para terminar en lo más alto. No pudimos conseguirlo, pero terminamos como líderes. Tenemos la mente puesta en los cuadrangulares, esperando qué rivales nos tocan y nosotros preparándonos, esperando llegar de la mejor manera posible”.



Pensando en lo que viene, donde aún no se definen sus rivales del cuadrangular, Para Patricio Nacional debe “manejar la pelota es importante, hay que buscar la manera de hacerle daño a los rivales. Tanto en casa, como afuera debemos ser fuertes. La mayoría de los equipos juegan a transiciones, por lo que debemos estar atentos para evitar que puedan lograrlo”.



En lo personal, Cucchi sabe que no ha podido tener mucha acción, pero entiende que vive un proceso de adaptación, en el que quiere dar frutos cuando arranque la fase definitiva de la Liga. “Es cierto que no he tenido muchos minutos de juego, pero cada vez que juego, doy todo lo mejor. Estamos todos a disposición del técnico salvo Vladimir, que esperamos poderlo recuperar pronto”.



Surgido en Rosario Central, pero con trayectoria en equipos del ascenso argentino, Patricio Cucchi está viviendo las exigencias de jugar en un equipo grande, donde la hinchada acompaña y mide sus actuaciones por mínimas que sean. “Me ha sorprendido el acompañamiento de la hinchada, jugar en Nacional es ser locales en todas las canchas. Se vienen partidos muy lindos, contra excelentes rivales, los hemos analizado y veremos preparar cada partido en la medida que vayamos a enfrentarlos”.



Finalmente, se mostró feliz por vivir en Colombia. Junto a su familia está disfrutando la experiencia de jugar en el exterior y por eso buscará a toda costa, ser clave para buscar la estrella de navidad. “Estoy en un país increíble, en un club gigante y una ciudad hermosa, más no puedo pedir. Espero que este semestre podamos cerrarlo con un título”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín