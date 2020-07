El jugador por el que Nacional pagó 20 millones de pesos a sus 15 años

Marlon Torres ya es un jugador consolidado en la defensa de América. Con sus buenas condiciones ha logrado destacarse en el equipo escarlata y ser un hombre querido por la afición.



En diálogo con el ‘Petiso’, Marlon contó detalles de sus inicios en el fútbol, pues a los 14 años llegó a Nacional y a los 15 lo compraron.



Todo empezó con un torneo nacional de selecciones regionales en el que Marlon, oriundo de Barranquilla, se logró destacar.



“Hice un buen torneo con la selección Atlántico y Nacional me convoca. Era un zonal que había Antioquia, Valle, Bogotá y Atlántico y yo hago un buen torneo, aunque yo venía de cumplir una sanción de ocho meses por las peleas que había tenido. Me dieron la oportunidad porque el central se había lesionado. Contra Valle y Antioquia me fue bien y el técnico de Antioquia me dijo que lo hice bien. A la semana me dijo el presidente del equipo que Nacional había llamado para reclutarme en las divisiones menores del equipo”, contó.

#DivisionesMenores Conoce el perfil del canterano Verdolaga, Marlon Torres. pic.twitter.com/2KJVVpNxaO — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 20, 2014

Y es que, según cuenta, Torres era un joven con buenas condiciones, pero que no le huía a las peleas dentro del terreno de juego, lo que le causó algunos problemas. A pesar de eso, a los 14 años dejó su tierra para vivir en Medellín y buscar su sueño de ser futbolista profesional.



“Ellos me mandaron los tiquetes, a un compañero y a mí, y nos vamos a probar allá. Ambos quedamos y gracias a Dios y Nacional me sacó de la vida de las peleas. A los 13 o 14 años ya me quedé. Me fui solo con mi compañero y Nacional se hizo responsable de todo”

Marlon Torres señaló que su llegada a Nacional, tras el primer año, fue por 20 millones de pesos y a su familia le correspondió una parte.



“En Nacional pidieron todo lo relacionado con el grado de escolaridad, el permiso de los papás y eso para estar bien. Me fue bien el primer año y me compraron en el segundo año. Le pagaron al club y le dieron el 8% a mi familia. Para esa época me compraron en 20 millones y a mí papá le dieron como $1.200.000. Yo nunca había visto tanta plata y pensaba que era rico”, recordó.

Marlon Torres con América Foto: Tomada de Twitter

Así empezó su proceso de formación junto al plantel profesional y con Juan Carlos Osorio al mando, quien le dio la oportunidad de debutar.



“Cuando llegué en Nacional estaba Stefan Medina, Alexis (Henríquez), Peralta, Dávinson estaba conmigo en las divisiones menores, habían otros de la sub-20 que estaban encima de mí. Cuando se fueron ellos, el profe Osorio junto con Pompilio me dieron la oportunidad de debutar. Con el profe Rueda estaba con el equipo profesional, pero seguían los capos y era muy difícil”, recordó.



Finalmente, Marlon Torres pasó por Leones, Bucaramanga, donde conoció al ‘Pecoso’ Castro, quien lo lleva al América. En el 2019 finalizó su vínculo con Nacional y llegó al América gratis tras una buena temporada con el equipo escarlata.