Braghieri, motivado en Nacional: ‘Veo al equipo fino, estamos listos’

La espera poco a poco llega a su fin y Atlético Nacional cuenta las horas para el regreso a la competencia, donde tendrá un gran escollo como el Deportes Tolima, equipo líder de la Liga, en uno de los duelos más atractivos de la novena fecha. Diego Braghieri tiene cuentas pendientes con los pijaos de aquella final de 2018 y sabe que este encuentro será clave para arrancar el camino hacia un nuevo título.



“Es un partido muy especial, me quedé con algo de la final que le tocó ganador al Tolima. Hace un tiempo largo que nos venimos preparando, el otro día vimos a Tolima con muy buen fútbol, digno de estar en la cima del campeonato. Nosotros tenemos que estar con las mejores armas para enfrentar al puntero”, resaltó el defensa argentino.



En cuanto a las diferencias que puede mostrar el conjunto de Ibagué, Braghieri expuso que “ellos conservan las mismas características, es más o menos similar al de esa final. Muy físico, muy fuerte, nosotros tenemos las herramientas para contrarrestarlos, estamos con muchas ganas. Hace tiempo que estamos en cuarentena y no vemos la hora de que la pelota vuelva a rodar”.



Tras poco más de 190 días, saltarán a la cancha y para el ex Lanús es muy bueno que les toque como oponente a uno de los mejores de la Liga. “El primer partido nos toca un rival lindo, es un juego donde se define el puntero del campeonato. En algún lugar te lo tenés que enfrentar. Es un lindo reto para saber cómo estamos preparados y qué tenemos que corregir. Para salir campeón tenés que ganarles a todos, así clasifiquen cuatro, ocho, 12 equipos. No lo veo de mala manera, estamos con mucha confianza para competir y ganar este torneo y en la Copa Suramericana”.



Además, “estamos preparados, veo al equipo fino, con muchas ganas. Incluso, lo veo mejor que antes de la cuarentena, sabemos que debemos afrontar este partido con mucha seriedad para dejar los tres puntos en nuestra casa”.



Otro ingrediente de este compromiso será el VAR, al que Diego ponderó, pero espera que no influya en el encuentro. “Ya hemos jugado partidos con VAR, bienvenida sea la tecnología. Nosotros debemos hacer un partido sin errores, para que no tenga que intervenir el VAR”.



En lo personal, el defensa señaló que “he notado un cambio importante en lo físico. He podido bajar entre dos y tres kilos que antes me costaba terminar esos partidos. Me siento más fuerte, rápido, algunos dicen que soy lento, aunque no creo que tenga esas características, pero bueno. Me siento mejor físicamente y más seguro de mí”.



Un detalle que comentó Braghieri es que hasta el momento no hay nada claro para su continuidad en el equipo más allá de diciembre, aunque habló claro y quiere seguir ligado al equipo verdolaga en el 2021. “Todavía no he hablado de mi renovación. Estoy enfocado en jugar en aportar mi grano de arena. Soy el primero que me quiero quedar, que quiero renovar, pero hasta el momento no se ha hablado nada”.



Finalmente, Diego Luis habló sobre la llegada de Jorge Segura, con quien competirá en el puesto de central por izquierda. “Bienvenida sea la llegada de Jorge (Segura), es un jugador que ya estuvo en otras ligas. Con su corta edad cuenta con mucha experiencia, es muy bueno que llegue a mi posición para aprender y crecer juntos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8