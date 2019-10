Las deudas de José Cuadrado en Nacional: los penaltis y el invicto

Atlético Nacional es el líder de la Liga II-2019, tras 19 jornadas disputadas. El equipo de Juan Carlos Osorio ha marcado 30 goles y recibió 17. Sin embargo, en las dos últimas jornadas ha recibido tres goles y a lo largo del campeonato, solamente en seis partidos logró mantener el arco en cero. Asignaturas pendientes para José Cuadrado, quien se ha vuelto en el arquero de confianza de Osorio.

En cuanto a los penales sancionados en contra del conjunto verdolaga, en los últimos 11 donde Cuadrado ha sido el arquero, solo uno lo atajó, en la Copa Suramericana frente a Fluminense y otro lo salvó el palo. Los nueve cobros restantes han sido gol. Al final del partido contra Envigado, donde los naranjas salvaron un punto por intermedio de Alexis Zapata quien anotó de penal. Siendo ese empate, el que salvara a los del sur del Valle de Aburrá.

“Son situaciones que se presentan en los partidos. Para un arquero, se presenta el desafío de atajar los penales, adiviné el palo, pero no fue suficiente. Debo seguir trabajando, ojalá el penal que ataje sea con el que ganemos el título”, remarcó Cuadrado.



Pensando en lo que aconteció contra Envigado y lo que viene, el arquero expresó que “independientemente del rival o la situación, debemos tener el respeto de salir a competir de igual a igual. Hicimos un buen partido, sometimos al rival, hay mucho por rescatar como la tenencia de la pelota, la producción ofensiva. A pesar que nos empataron sobre el final con un penal, debemos analizar lo bueno y pensar en mejorar lo que viene”.



Finalmente, para el ex Once Caldas, la cosa no pasa por un esquema u otro en el juego. “Más allá del esquema, tenemos la idea de salir a buscar la victoria en cada partido, sumado a eso, debemos ser merecedores de la victoria, por eso es importante poner de nuestra parte en la cancha”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín