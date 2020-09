Atlético Nacional sigue exportando jugadores de su cantera

Luego de conocerse la noticia por parte de Francisco Nájera este jueves en la mañana sobre el interés de Colón de Santa Fe por Yéiler Góez, esta noche fue confirmado el paso del jugador al conjunto argentino en calidad de préstamo.



Según informó Atlético Nacional en sus redes sociales, Yéiler irá a préstamo al conjunto ‘sabalero’ hasta el 31 de diciembre de 2020 con una posibilidad de extender el vínculo hasta 2021 dependiendo unos objetivos deportivos.



Góez, nació en Urrao Antioquia el 1° de noviembre de 1999, mide 1.77, es volante mixto aunque también puede jugar en primera línea. En cuanto a sus características, tiene grandes habilidades para marcaje hombre a hombre, cuenta con una buena pegada, siendo un elemento clave para los remates de media y larga distancia.



Con ciclo de Selección Colombia, fue campeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, disputando tres partidos, estuvo en el Campeonato Suramericano Sub 20 de Chile en el año 2019 y no pudo jugar el Mundial sub 20 de Polonia, debido a una lesión en su pierna derecha que lo marginó durante gran parte de ese año. Con Nacional disputó tres partidos como profesional y alcanzó a integrar la nómina campeona de la Copa Colombia 2018.



#Institucional | El volante Yeiler Góez irá a préstamo a @ColonOficial y estará ligado al club santafesino hasta el 31 de diciembre de 2020 con posiblidad de ampliarlo hasta 2021. A Yeiler los mejores deseos en esta nueva etapa de su carrera en el fútbol internacional. pic.twitter.com/Mq4ZgFEz8y — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 4, 2020

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8