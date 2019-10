Listo en los cuadrangulares: Nacional se aseguró contra Rionegro

Atlético Nacional venció este domingo 1-0 a Rionegro Águilas Doradas, en la fecha 17 de la Liga II-2019 y confirmó su lugar en los cuadrangulares finales. Los verdolagas tuvieron orden defensivo y lograron hacerle daño a un conjunto dorado que no supo emplear herramientas ofensivas.



Desde los primeros minutos del primer tiempo, Nacional salió a buscar la victoria, con remates de Pablo Ceppelini, Hernán Barcos, Yerson Candelo y Jarlan Barrera, exigieron a Luis Delgado que estuvo atento para mantener su arco en cero.



Rionegro empleaba las transiciones rápidas para inquietar el arco local. Sin embargo, la defensa de Nacional estaba bien parada para frenar los embates del rival.



Al minuto 34, una jugada que partió de Jarlan Barrera por el sector derecho, le entregó la pelota a Pablo Ceppelini, el uruguayo hizo un sombrero que descontó dos rivales y se la pasó a Daniel Muñoz, quien definió con pierna derecha lejos del alcance de Delgado, abriendo el marcador para el local. Muñoz anotó su séptimo gol como profesional, el cuarto con la camiseta de Nacional.



Tras el gol, Nacional se adueñó de la pelota y seguía atacando el área rival, aunque no era contundente. Jarlan Barrera era el socio de todos y con su juego, los verdolagas aumentaban el volumen ofensivo.



En la etapa complementaria, Rionegro adelantó sus líneas y atacaba por la banda izquierda a Nacional. Al minuto 7, un remate de Mauricio Gómez exigió a José Cuadrado, evitando la caída de su arco.



Al minuto 10, Rionegro hizo dos cambios; sacó a Giovanny Martínez y Mauricio Gómez, para ingresar a Iván Rivas y Anthony Uribe, buscando aumentar el poder ofensivo. El partido se tornaba con un conjunto dorado que insistía sobre el área de Nacional. Al minuto 18, un centro desde el sector derecho, le quedó a Anthony Uribe quien no logró definir a la salida de Cuadrado.



Al minuto 22, nuevamente Uribe exigió a Cuadrado con una media chalaca sobre la mitad del área. El partido seguía de ida y vuelta, con un Nacional que no era tan profundo como en el primer tiempo y un Rionegro que empleaba mejor las transiciones de defensa a ataque.



Al minuto 25, Nacional hizo el primer cambio, salió Pablo Ceppelini e ingresó Baldomero Perlaza, con la rechifla de gran parte de los hinchas. Luego de un par de opciones de Rionegro, al minuto 35, un remate de Jarlan Barrera exigió a Luis Delgado. La visita no renunciaba a atacar en los minutos finales, mientras que Nacional se defendía y realizaba transiciones de defensa a ataque.



Al final, Nacional consiguió una victoria importante que le permite asegurar la clasificación, mientras que Rionegro se complicó para aspirar al grupo de los ocho y en la tabla del descenso.



En la próxima fecha, Nacional visita en Cali al América, mientras que Rionegro recibe en el estadio Alberto Grisales al Deportivo Cali.



Síntesis

Atlético Nacional 1-0 Rionegro Águilas



Atlético Nacional: José Cuadrado (7); Daniel Muñoz (7), Helibelton Palacios (6), Christian Mafla (6), Juan David Cabal (6); Brayan Rovira (5), Pablo Ceppelini (5), Jarlan Barrera (8); Cristian Blanco (6), Yerson Candelo (5), Hernán Barcos (5).

Cambios: Baldomero Perlaza (5) por Pablo Ceppelini (25 ST), Patricio Cucchi (5) por Hernán Barcos (29 ST), Néyder Moreno (SC) por Cristian Blanco (39 ST).

D.T. (e): Pompilio Páez.



Rionegro: Luis Delgado (7); Jonathan Lopera (5), Carlos Ramírez (5), Jefferson Mena (5), Gilberto García (6); Mauricio Restrepo (5), Giovanny Martínez (5), Juan Pablo Otálvaro (6); Mauricio Gómez (5), Jáder Obrian (6), Andrés Rentería (5).

Cambios: Iván Rivas (5) por Giovanny Martínez (10 ST), Anthony Uribe (6) por Mauricio Gómez (10 ST), Jacobo Escobar (SC) Jáder Obrian (34 ST).

D.T.: Flabio Torres.



Goles: Daniel Muñoz (34 PT) para Atlético Nacional.



Amonestados: Gilberto García (24 ST), Carlos Ramírez (32 ST), Mauricio Restrepo (34 ST) en Rionegro.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Wilmar Roldán (6).



Partido: bueno.



Figura: Jarlan Barrera (8).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 23.349 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín