Tome nota: el calendario de Junior, el campeón, para  la Liga II 2019

Junior de Barranquilla se coronó campeón en la Liga Ii 2018 y en la Liga I 2019, una supremacía que pondrá en juego desde este fin de semana y que buscar coronar con un nuevo título en su vitrina.

El hincha necesita programarse y por eso hacemos aquí la lista de partidos de la primera ronda, advirtiendo que todo puede ser modificado por la Dimayor en cualquier momento.



El cronograma para la primera ronda está planteado así:



Fecha 1- Julio 13 de 2019

Junior vs. Tolima

5:00 p.m.



Fecha 2- Julio 21

Patriotas vs Junior

Hora por definir



Fecha 3- Julio 28

Medellín vs Junior

Hora por definir



Fecha 4- Agosto 4

Junior vs. América

Hora por definir



Fecha 5- Agosto 11

​Rionegro vs. Junior

Hora por definir



Fecha 6- Agosto 18

Junior vs. Santa Fe

Hora por definir



Fecha 7- Agosto 21

Envigado vs. Junior

Hora por definir



Fecha 8- Agosto 25

Junior vs. Once Caldas

Hora por definir



Fecha 9- Septiembre 1

Bucaramanga vs. Junior

​Hora por definir



Fecha 10-Septiembre 8

Junior vs. Unión Magdalena

​Hora por definir



Fecha 11-Septiembre 15

Huila vs. Junior

Hora por definir



Fecha 12- Septiembre 22

Junior vs. Jaguares

Hora por definir



Fecha 13- Septiembre 29

Unión Magdalena vs. Junior

Hora por definir



Fecha 14- Octubre 2

Junior vs. Equidad

Hora por definir



Fecha 15- Octubre 6

Nacional vs. Junior

Hora por definir



Fecha 16- Octubre 9

Junior vs. Cali

Hora por definir



Fecha 17- Octubre 13

Pasto vs. Junior

Hora por definir



Fecha 18- Octubre 20

Junior vs. Millonarios

Hora por definir



Fecha 19- Octubre 23

Alianza vs. Junior

Hora por definir



Fecha 20- Noviembre 3

Junior vs. Cúcuta

Hora por definir

