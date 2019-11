Por grave situación de orden público: el cambio en Santa Fe vs Cali

Como era de esperarse, la difícil situación de orden público que afectó a Bogotá y que en las últimas horas motivó el toque de queda, afectó la programación del fútbol colombiano.

La Dimayor informó este viernes que el partido Santa Fe vs Deportivo Cali ha tenido que ser reprogramado.



"DIMAYOR en acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y la Policía Nacional, han decidido reprogramar el partido correspondiente a la fecha 5 de los Cuadrangulares Semifinales – Liga Aguila II-2019 entre Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali, debido a que la fuerza pública debe cumplir con diversas obligaciones para garantizar el orden y la seguridad en la capital del país", explicó la entidad.



Así las cosas, el partido se jugará este domingo 24 de noviembre, a las 3:00 p.m. en el estadio El Campín, y no este sábado, como originalmente se programó.



Dependiendo de los avances en la situación y del acuerdo con la autoridades para el uso del escenario, no se descartan nuevas modificaciones.



En el plano deportivo, Santa Fe y Cali conocerán el resultado del duelo entre Alianza y América, lo que ya ha generado algunas suspicacias en las redes.