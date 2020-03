La fórmula que encontró el DIM para no dejar a nadie sin salarios

Ante la crisis que vive el fútbol colombiano a causa del coronavirus, varios equipos pasan por una angustia para tratar de no desproteger a sus futbolistas y trabajadores administrativos, así como no perjudicarlos en cuestiones salariales. Aunque también existen clubes como Jaguares de Córdoba, que prefirieron suspenderles contratos a algunos futbolistas sin que fuera de común acuerdo.



El caso de Independiente Medellín es diferente. El poderoso anunció este martes 31 de marzo las fórmulas que encontró para cumplirles a sus trabajadores, que todos tengan dinero, pero que las arcas del club antioqueño no se desangren tan rápido.



En comunicado, el DIM anunció las decisiones que tomó para pagarles a todos sus trabajadores. Así, confirmó que tanto la nómina de personal administrativo, como los jugadores de categorías menores que reciben auxilios, recibirán el 100% de lo que venían devengando.



En cuanto al plantel profesional, los jugadores que ganen hasta 10 millones de pesos recibirán también la totalidad de su salario. A los que ganen entre 10 y 30 millones, recibirán solamente 10 millones netos; mientras que aquellos que tengan sueldos superiores a los 30 millones, podrán cobrar el 40% de su sueldo.



La diferencia salarial será cubierta una vez vuelva el fútbol a competencia y el equipo del pueblo se pueda estabilizar económicamente, así que los jugadores que resignen dinero en estos momentos podrán cobrarlo de manera retroactiva.