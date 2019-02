Patriotas festejó en Tunja y derrotó a un irregular Once Caldas

En un partido con pocas oportunidades de gol y en el que Once Caldas no supo aprovechar los espacios que dejó el local, Patriotas se quedó con tres puntos importantes en su objetivo de alejarse de la zona de descenso y de meterse en el grupo de los ocho de esta Liga l – 2019.



A los 14 minutos de la primera parte llegó la anotación de Israel Alba, quien aprovechó un error del arquero de Once Caldas, Gerardo Ortiz, y definió de buena manera ante el achique infructuoso del guardameta, quien hizo todo lo posible por enmendar su error pero se quedó sin oportunidades tras el buen remate del exjugador del cuadro de Manizales.



Tras la anotación, el equipo local se replegó y permitió que Once Caldas dominara un poco más las acciones, sin embargo, el ataque de los dirigidos por Boderth no fue efectivo en esta ocasión y el equipo blanco no pudo generar opciones frente al arco de Eder Chaux, quien, de igual manera, reaccionó bien cuando tuvo que hacerlo.



La segunda parte mantuvo el mismo nivel de juego y aunque Once Caldas intentó atacar un poco más y tuvo oportunidades más claras, fue el equipo local quien estuvo más cerca de ampliar la diferencia, aprovechando los espacios que dejó la defensa visitante en su afán de conseguir el empate.



Con esta victoria, Patriotas llega a 9 unidades, las mismas que Nacional, que es séptimo y aplazó su partido debido a la participación del equipo en Copa Libertadores y, también, las mismas que Tolima, que recibe como local a Atlético Bucaramanga.