Sinfonía naranja: Envigado goleó 4-1 al América y sonríe en la Liga

Envigado Fútbol Club derrotó 4-1 al América de Cali por la octava fecha de la Liga I-2019. Con juego asociado y velocidad, los naranjas aprovecharon la cancha rápida y con goles de Alexis Zapata por dos, Michael Nike Gómez y Yeison Guzmán, consiguieron su segunda victoria en el campeonato.



Pese a la intensa lluvia que cayó a lo largo del día en el Valle de Aburrá, la Cancha del Polideportivo Sur, en Envigado estuvo en perfectas condiciones para el juego del ‘naranja’ quien ponía la pelota al piso y la dominaba a placer en los primeros minutos de juego.

América aguantaba en su área y buscaba la manera de conectar con su delantero Fernando Aristeguieta para generar peligro. Sin embargo, Envigado hacía un trabajo inteligente en defensa, aunque por momentos se le iba la mano en el juego fuerte.



Al minuto 11 y tras un cobro de tiro libre, la visita tuvo su primera llegada con peligro sobre el arco de Jefferson Martínez, un remate de media distancia de Carlos Sierra, tras un rebote en la barrera que tomó atento al golero del equipo antioqueño.



Pese al dominio naranja con la pelota, al minuto 20 y tras una jugada por el sector derecho, nuevamente Sierra de media distancia generó peligro sobre el arco local. Esta vez el remate pasó por centímetros del vertical izquierdo.



Pasaban los minutos y el juego se concentraba en la mitad del campo, aunque Envigado tenía la pelota no lastimaba y América no mostraba la sorpresa que había tenido entre el minuto 11 al 20.



Al minuto 34 y tras una jugada desde el sector izquierdo, un centro de Yeison Guzmán, le quedó la pelota a Neyder Moreno quien con pierna derecha inquietó el arco de Carlos Bejarano, pero el meta escarlata bloqueó el tiro de gran manera.



Tres minutos más tarde, Guzmán fue el que se atrevió en patear al arco escarlata, el remate de media distancia con destino de red, lo logró desviar Bejarano con una gran atajada. No solo tenía la pelota Envigado, sino que intentaba la manera de generar peligro en el arco contrario.



La tercera fue la vencida para Envigado, en el minuto 41 y tras un tiro de esquina del América, Jefferson Martínez sacó rápidamente desde su arco, entregándole la pelota a Alexis Zapata, quien, tras un largo recorrido, el ex Millonarios apuntó con su pierna izquierda la pelota al rincón derecho del arco americano. Disparo inatajable para el arquero Bejarano, abriendo el marcador en favor del naranja.



El remate del primer tiempo tuvo intensidad cuando Fernando Castro le sacó la pelota a un recogebolas y el árbitro Éder Vergara fue a llamarle la atención, luego, a la discusión de unieron jugadores de ambos equipos en la que el juez tuvo que amonestar a Iván Rojas de Envigado y a Julián Guevara por parte de la visita.



En la etapa complementaria, el local salió con una propuesta más ofensiva, utilizando las bandas y adelantando sus líneas. Por su parte, América mientras se acomodaba de nuevo en el partido, al minuto 3, Aristeguieta advirtió con un remate de media distancia que pasó desviado del arco de Martínez.



Al minuto 4 y tras una jugada precisa de Nicolás Giraldo, el volante incursionó por el sector derecho y tras un buen desborde, le tocó la pelota a Michael Nike Gómez para ampliar la ventaja en el marcador.



Dos minutos más tarde, un desborde por el sector derecho de Alexis Zapata lo finalizó con un remate certero para decretar el 3-0 parcial en favor de un Envigado fue superior en gran parte del partido.



Tras los goles, América buscó con dos variantes, refrescar el equipo y salir a buscar el descuento en el marcador. Al minuto 13, el recién ingresado Jhon Quiñones remataba al arco, generando ese peligro que buscaban, pero en frente estaban con un atento Martínez, que en las opciones que lo habían exigido, cumplió de gran manera.



Por parte del local, seguía atacando, buscando la manera de marcar el cuarto gol, con toques cortos y alternando las bandas, sumado a que tenía el control de la pelota.



Al minuto 31 descontó América a través de Cristian Álvarez, el argentino con un potente disparo premió las llegadas que habían tenido en la etapa complementaria.



El gol, hizo al local reaccionar para buscar aumentar la ventaja en el marcador. Con dos variantes, los dirigidos por Eduardo Lara querían cerrar el partido, defenderse con la pelota, evitando que América pueda hacerles daño.



Al minuto 39 y tras un contraataque preciso, Yeison Guzmán marcó el cuarto y definitivo gol, con el que Envigado cerró un partido perfecto, donde fue fuerte en defensa, elaboró en velocidad y fue letal en las contras. Una orquesta que tocó una notable sinfonía de fútbol.



Por el lado del América, el equipo no logró encontrar su juego, por momentos generó opciones, pero no tuvo el brillo de otros partidos. Además, el buen juego de su rival, lo opacó aún más.



En la próxima jornada, Envigado visita a Rionegro Águilas Doradas en el oriente antioqueño, mientras que América de Cali recibe al Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero.



Síntesis

​

Envigado FC 4-1 América de Cali

​

Envigado FC: Jefferson Martínez (6); Cristian Arrieta (6), Francisco Báez (6), Santiago Ruiz (6), Nicolás Giraldo (6); Jairo Palomino (6), Iván Rojas (6), Neyder Moreno (6), Alexis Zapata (8), Yeison Guzmán (7); Michael Nike Gómez (7).



Cambios: Juan Alberto Mosquera (6) por Iván Rojas (32 ST), Brayan Lucumí (SC) por Michael Nike Gómez (36 ST), Jesús Morelo (SC) por Alexis Zapata (40 ST).



D.T.: Eduardo Lara.



América de Cali: Carlos Bejarano (4); Cristian Hinestroza (4), Marlon Torres (4), Juan Pablo Segovia (5), Andrés Álvarez (4); Carlos Sierra (5), Luis Paz (5), Julián Guevara (4), Yesus Cabrera (5); Kevin Viveros (5).



Cambios: Jhon Quiñones (5) por Luis Paz (10 ST), Jhonatan Pérez (5) por Cristian Hinestroza (10 ST), Cristian Álvarez (5) por Kevin Viveros (22 ST).

D.T.: Fernando Castro.



Goles: Alexis Zapata (41 PT), (6 ST), Michael Nike Gómez (4 ST), Yeison Guzmán (39 ST) para Envigado FC. Cristian Álvarez (31 ST) en América de Cali.

Amonestados: Santiago Ruiz (10 PT), Iván Rojas (44 PT), Yeison Guzmán (45+1 PT), Neyder Moreno (17 ST), Jairo Palomino (38 ST) en Envigado FC. Julián Guevara (44 PT) en América de Cali.



Expulsados: no hubo.



Figura: Alexis Zapata (8).



Árbitro: Éder Vergara (6).



Partido: bueno.



Estadio: Polideportivo Sur.



Asistencia: 5.000 espectadores aproximadamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín