Así es la estrategia jurídica de Envigado para acelerar fallo del TAS

La decisión de Envigado de acudir al Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) para reclamar los puntos de su partido de Liga II contra América de Cali obedece a una estrategia detallada de sus abogados, quienes encontraron la manera de acelerar un trámite que suele tardar unos cinco meses en promedio y esperan tener respuesta en poco más de una semana.

El caso se remonta al 25 de agosto pasado, cuando el equipo 'escarlata' derrotó al 'naranja' por 1-0, con el jugador Duván Vergara en el campo los 90 minutos. La presunta mala inscripción del volante, reclamado por Deportes Tolima como hombre de su plantilla, se demandó en Colombia, donde no hubo respuesta positiva, por lo cual el equipo antioqueño acudió al TAS.



El tema es que los tiempos, en teoría, no daban pues lo usual es que la consideración del máxima tribunal del deporte en el mundo tarde en promedio 5 meses. Eso implicaba conocer la suerte de esos tres puntos hasta 2020, lo que no era una opción para Envigado, equipo que durante el presente curso se ha visto comprometido en la zona de descenso.



¿Cómo lograron acelerar el proceso? Fuentes consultadas por FUTBOLRED, con conocimiento de los procesos al interior del TAS, señalan que el punto de inflexión es que los equipos comprometidos estuvieron siempre de acuerdo y solicitaron una especie de fallo express, que puede acortar los tiempos incluso hasta llevarlos a una definición en una semana.



Elegir un solo árbitro fue el primer paso, con lo cual se evita el proceso de ponerse de acuerdo para llegar a una decisión unánime. Salvado ese primer obstáculo, el equipo 'naranja' envió el pasado lunes 21 de octubre la "memoria de apelación", que contiene todos los argumentos para tratar de revertir el primer fallo adverso recibido en los tribunales colombianos.



El pasado lunes 28, último día de plazo, se pagaron los gastos anticipados del proceso (se calcula que fueron cerca de 70 millones de pesos) y con ello se logró establecer la audiencia para este jueves 31 de octubre, la cual tendría lugar mediante una teleconferencia. En este punto, el TAS puede condenar, absolver, confirmar o declararse inhibido respecto. Hasta ahí, el trámite normal que surten todos aquellos que acuden al tribunal en Suiza y que esperan pacientemente a un fallo definitivo.







Sin embargo, Envigado tuvo un as bajo la manga: aprovecharía una tendencia actual en el TAS que es emitir la parte resolutiva de su sentencia (decisión final) antes que la parte motiva (los argumentos jurídicos) para "no alterar la integridad de la competencia".



De esta manera, se espera que después del jueves, a más tardar el próximo martes 5 de noviembre, el TAS haya emitido el fallo del árbitro único que pondrá fin a una discusión en la que hay varios equipos de la Liga comprometidos (Tolima y Rionegro, además de los dos mencionados).