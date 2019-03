Así fue el último Unión Magdalena-Junior en la Liga: hace 4949 días

Pocos pensaron que hace 4949 días (13 años, 6 meses y 18 días) se viviera por última vez el clásico de la Costa entre Unión Magdalena y Junior de Barranquilla.



Fue el 28 de agosto de 2005 en el mítico Eduardo Santos de Santa Marta el día en el que estos dos clubes se enfrentaron en Liga por última vez. Este domingo, desde las 3:30 p.m., el balón rodará en un nuevo estadio para reeditar un partido histórico de Colombia.

Aquel domingo, bajo una tarde de cielo gris, con lluvia ligera y constante, Unión Magdalena recibió a Junior por la novena fecha de la Liga. Los rojiblancos entre irregularidades le daban forma a la idea futbolística del técnico argentino Carlos Ischia, mientras los samarios no conocían la victoria en aquel torneo.



Con goles de Martín Arzuaga y Hayder Palacio, Junior le ganó a un Unión que fue más sudor que virtud mientras que Jefrey Díaz descontó para Unión. Los jugadores locales abandonaron la cancha entre insultos y esquivando botellas que caían desde la tribuna de sombra. Decenas de hinchas se abrazaban a una reja para decirle al entrenador Alberto Suárez, quien no escondió sus lágrimas: “no se vaya ‘profe’. La culpa no es suya”.



La temporada terminó con el fatídico descenso del Unión Magdalena. Decenas de clásicos hubo desde entonces por otras competencias, pero ninguno supo a lo mismo.



Wilhelm Garavito

Redactor ADN