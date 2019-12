El VAR, un buen aliado: así fue su estreno en el fútbol colombiano

El VAR se estrenó en plena final de la Liga II 2019 y el balance fue satisfactorio.



La herramienta tecnológica se usó en tres jugadas que pudieron generar polémica pero que, a la luz del VAR, dejaron satisfechos a todos.



Al minuto 31 se dio el estreno oficial del VAR para ratificar la decisión del juez de línea, que le ayudó al central Carlos Mario Herrera a anular la jugada de gol de Teófilo. Había una evidente posición adelantada del atacante.



Después se dio una nueva jugada en la que América alegaba un posible penalti por codazo de Mera a Rangel en el área: el VAR examinó la jugada de tras la decisión de Herrera de no conceder la falta y nuevamente acertó.



A los 46 minutos, a tiempo le sacó Carrascal la pelota a Cetré cuando ingresaba al área, otra de las jugadas que pasó por el análisis, sin necesidad de advertencia al juez central.



El segundo tiempo no tuvo jugadas muy claras en las áreas y el uso del VAR no fue necesario.



Aplausos para la llegada de la tecnología y para los árbitros encargados, que fueron Nicolás Gallo y Alexander León. Sí, Gallo, el tan discutido en Santa Fe vs Cali del cuadrangular. El fútbol le dio revancha… todo hay que decirlo.