¿Corto circuito entre Alberto Gamero y Millonarios? Aun no negocian

El entrenador Alberto Gamero es el plan A de Millonarios para reemplazar a Jorge Luis Pinto. Hasta ahí, lo que es de conocimiento público.

Sin embargo, la realidad es que las negociaciones, que se esperaba que hubieran comenzado casi que en el momento de la eliminación de Deportes Tolima, el pasado miércoles, aun no habrían empezado.



Según la versión del periodista Antonio Casale, habría un problema de comunicación entre las partes: el club dice que se reunirá con el DT será el domingo, pero el afectado asegura que aun no ha hablado con nadie y que este viernes o el sábado espera sentarse con Gabriel Camargo, máximo accionista del Tolima, para hablar de su futuro.



"Versión Gamero: no lo llamaron ayer. Habían quedado de hacerlo. Su vínculo con Tolima termina ya y hoy o mañana habla con Gabriel Camargo.

Versión Millonarios: ayer hablaron finalmente y quedaron en verse el domingo". Esa sería la situación hoy, según la fuente.

Versión Gamero: no lo llamaron ayer. Habían quedado de hacerlo. Su vínculo con Tolima termina ya y hoy o mañana habla con Gabriel Camargo.

Versión Millonarios: ayer hablaron finalmente y quedaron en verse el domingo.

Esas son las dos versiones. — Antonio Casale (@casaleantonio) November 29, 2019



Hay que decir que Gamero nunca ha ocultado su interés de dirigir a Millonarios, aunque la realidad de la clasificación tolimense a la fase uno de la Copa Libertadores (la que da acceso a la fase de grupos) es un atractivo importante y una competencia para el azul, que tuvo que conformarse con disputar la Copa Suramericana, tras no clasificarse a los cuadrangulares de la Liga.



De no llegar a un acuerdo, la directiva azul podría fijarse en otros nombres como Luis Fernando Suárez, Rafael Dudamel (en Selección Venezuela) o César Torres (Alianza Petrolera).