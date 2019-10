Cuentas claras: así está el panorama del descenso en la última fecha

La jornada 19 solamente dejó claro que el Envigado salvó su casilla en primera división. Los demás, es decir, el Huila, el Unión Magdalena, Jaguares de Córdoba y Rionegro Águilas dejaron en suspenso hasta la última jornada su futuro: si se mantienen en la A o si en el 2020 tendrán que jugar el torneo de la B. ¿Qué necesitan los cuatro equipos comprometidos y con quién se enfrentan? Aquí se los contamos para que tengan las cuentas claras.

Estos son los partidos que definirán el descenso, que se disputarán a partir de las 5:20 p.m. y que usted podrá seguir en FUTBOLRED:



Jaguares vs. Atlético Huila

Once Caldas vs. Unión Magdalena

Rionegro Águilas vs. Millonarios





Atlético Huila (último lugar, 131 puntos, -35 en la diferencia de gol): jugará como visitante contra un rival directo, Jaguares de Córdoba. Lo único que lo salva es: ganar en Montería y esperar a que el Unión Magdalena no consiga los tres puntos en su visita al Once Caldas.



Unión Magdalena (puesto 19, 132 puntos, -37): para mantenerse en primera está obligado a ganarle al Once Caldas en Manizales, pero también necesita que Jaguares no le gane al Huila, o que Rionegro Águilas pierda su encuentro con Millonarios por dos o más goles.



Jaguares de Córdoba (puesto 18, 133 pts., -48): es el primero que depende de sí mismo, puesto que si gana los tres puntos contra el Huila en el estadio Jaraguay de Montería, conseguirá el objetivo de seguir en primera división. En caso de empatar con el cuadro opita comienza a depender de otros resultados, pues deberá esperar a que el Unión no le gane al Once Caldas en Manizales. Si Jaguares pierde con el Huila será uno de los descendidos.



Rionegro Águilas (casilla 17, 135 puntos, -34 en el gol diferencia): el cuadro antioqueño es el mejor ubicado por lo que depende de sí mismo con la victoria y hasta el empate: es decir, se salvará si gana o empata con Millonarios en el estadio Alberto Grisales. Si pierde, necesita que Jaguares y Unión Magdalena no consigan los tres puntos; si el ‘ciclón’ gana necesita que no le recorte los tres goles en la diferencia.

Pendientes del fallo del TAS



Este martes quedarán definidos los dos descendidos, sin embargo, esa situación podría cambiar debido a que está pendiente la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés), que debe estudiar el caso que presentó Deportes Tolima, luego de que la Comisión Disciplinaria de la Dimayor le quitara los puntos del partido contra Rionegro Águilas, el pasado 26 de julio. El partido originalmente lo ganó el cuadro ‘vinotinto y oro’ por 0-2, pero perdió los puntos y estos pasaron al Rionegro por el reclamo que hizo el cuadro antioqueño debido a la inscripción irregular del jugador Rafael Carrascal.



Si el fallo del TAS favorece al Tolima, las ‘Águilas Doradas’ perderían los tres puntos, tanto en la tablas de posiciones de la Liga y la del descenso, por lo que se podría alterar lo que quede establecido este martes.



Qué dicen la tendencias de estos enfrentamientos