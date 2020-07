Fatídico punto 7: Así será asamblea de Dimayor que decide sobre Vélez

Llegó el 24 de julio y en el intermedio, aunque pasó mucho, parece que no hubiera pasado nada: Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor, llega a la asamblea extraordinaria discutido, pero aferrado al cargo, mientras la división interna se mantiene y el fútbol sigue sin tener fecha de regreso a las competencias.

En las últimas semanas los equipos echaron a andar los protocolos de sanidad para el regreso a los entrenamientos, ya hay varios que están en la etapa de prácticas individuales; los presidente de Millonarios y Junior se sumaron a la mayoría inconforme con la gestión de Vélez y públicamente le retiraron su apoyo; otros líderes de clubes le pidieron que diera un paso al costado ante la falta de gobernabilidad que enfrenta y en las últimas horas hubo una reunión con miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), con el presidente Ramón Jesurún, a la cabeza, que no logró consenso sobre el monto de la indemnización de Vélez, para poner fin a la discusión sobre su futuro en Dimayor. Pues sí, parece que pasó mucho...



Pero, en rigor, la situación es casi igual a la de la última reunión, en la que se debieron aclarar asuntos económicos que siguen en el aire (derechos de televisión internacional, por ejemplo); también llegaba Vélez muy discutido por una disidencia que lentamente daba pasos hacia la mayoría, los equipos enfrentaban difíciles situaciones económicas, muchos echaron a andar las adecuaciones en sus instalaciones para retomar entrenamientos y gastaron hasta los ahorros; el fútbol sigue sin tener ni idea cuándo volverá a la competencia y la sensación al interior de los 36 clubes es que en la asamblea todo lo conversado se puede torcer, que nadie cree en la palabra del otro, que cualquier cosa, literalmente, puede pasar antes de una votación. Desconfianza en estado puro que alimenta la división interna. Todo, más o menos, como en marzo, cuando comenzó la pandemia.



Pero es momento de volver a poner el juego sobre la mesa y ahora sí, pase lo que pase, tomar decisiones. Es lo que debe pasar este 24 de julio, a las 2:30 p.m., cuando están citados los miembros de la Dimayor para decidir su futuro.



Este viernes, después del llamado a lista, verificación de quorum y demás temas de protocolo, habrá un informe del presidente de Dimayor que promete encender el debate. Es ahí cuando, según fuentes consultadas por FUTBOLRED, algunos quieren que se discuta la situación de Vélez para que luego, en las discusiones más gruesas, no tenga mayor injerencia. Decidir si se indemniza como dice la Ley o se cede a sus pretensiones (qu serían de 800 millones de pesos) y se zanja la situación de una buena vez. Pero los opositores quiere alargar el tema para cuando la agenda esté más adelantada.



El siguiente punto será, según lo establecido, la "Evaluación y aprobación de reforma de estatutos". Se espera escucha primero la propuesta de Jaguares, luego la del Tolima, la de Rionegro con un grupo amplio (casi todos de la disidencia), la de Real Cartagna y finalmente la de la administración de la Dimayor. Sí, Vélez.



El punto 6 se ocupará de otro tema crucial: "Examen, discusión y aprobación de modificaciones a los actuales sistemas de campeonato, calendario, ascenso, descenso de La Liga, la Copa, el Torneo, la Supercopa, la Liga Femenina".



Y entonces, promediando la reunión, el 'fatídico punto 7': "Análisis, discusión y aprobación de medidas frente a acuerdos comerciales vigente de la Dimayor con terceros, a nivel nacional e internacional". En buen romance, rendición de cuentas. Aquí sí que saltarán chispas pues los apoyos que aun conserva Vélez en la asamblea intentarán alargar la decisión, mientras todos los 18 que enviaron cartas retirando su respaldo harán lo propio para obligar a su salida.



Puede que pase mucho, como un cambio en la dirección de Dimayor, pero puede que la discusión no llegue a buen puerto, que se decida seguir negociando la indemnización para evitar el lío jurídico, que pase tanto que no pase nada. Habrá que estar muy atentos...