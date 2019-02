‘La tabla de goleadores no dice nada’: Fernando Aristeguieta

Fernando Aristeguieta comanda la tabla de goleadores de la Liga con 7 tantos, dos más que Dinneno (Cali) y Ricardo Márquez (Unión Magdalena).

Pero él no se quiere distraer: “La experiencia me dice que uno no debe ver la tabla porque no sirve, los goles han servido para sumar puntos y eso es bueno. Pero a veces uno juega bien y no marca gol y ayuda al equipo y es mejor y otras veces que marca no ayuda, por eso la tabla no dice nada”.



En entrevista con Win Sports, el venezolano añadió: “Hay que mantener la cabeza fría. A veces es mejor identificar que se hace un movimiento para ayudar al equipo, que puede hacerlo ver mal a uno pero ayuda a los compañeros, estar en todos los sectores de la cancha y hacer superioridad numérica… eso hace diferencia”.



El artillero del América dio tranquilidad sobre su estado físico, que lo privó de una práctica en la semana: “Es una molestia que he sentido desde la pretemporada pero ya tenemos varios días trabajando así y bien”.



Los módulos tácticos no le preocupan pues, de nuevo, su interés no es personal sin colectivo: “Decir que es mejor o peor un módulo o el otro, no creo. Nosotros sólo formamos parte de un sistema que se moldea dependiendo lo que decide el entrenador. Estamos ahorita con dos delanteros y nos entendemos bastante bien”.



La situación de su país es otro tema inevitable: “La situación del país te pega por todos lados, la plata alcanza menos, se va la luz, el agua, está la inseguridad, tus amigos sufren y ves gente recogiendo comida en la basura y eso te agarra… Lo importante será la entrega de la ayuda humanitaria”.

Aristeguieta se declaró agradecido con los hinchas y les envió un mensaje: “A veces no se nos darán los resultados, pero nosotros hacemos todo para que eso pase”.