ARCHIVORED: Bayern vs. Millonarios 1968, el duelo que quieren repetir

Bayern Múnich y Millonarios sorprendieron en las últimas horas con un cálido intercambio de mensajes que dejó en el aire la posibilidad de que jueguen un amistoso en el futuro.

Primero fue Bayern el que recordó el partido de 1968 en Bogotá, que ganó 2-0. Después respondió Millonarios, asegurando que están listos para repetir el encuentro.





Pero, ¿de qué partido hablan?



FUTBOLRED desempolvó los archivos de aquel 22 de junio, cuando Bayern emprendió una gira de partidos amistoso por Suramérica, que lo llevó por Perú y Chile antes de aterrizar en El Campín, donde enfrentó a los azules pero también a los rojos de Santa Fe.



En aquellos días, la expectativa era total en la capital colombiana por ver a algunos jugadores que fueron subcampeones mundiales en 1966. Sin embargo, las cosas empezaron mal desde la previa: no jugaría Franz Beckenbauer.



La crónica de El Tiempo reportó más desilusión que otra cosa: "Ni Millonarios ni Bayer Munich correspondieron en su confrontación en El Campin a la expectativa que pudieron haber despertado. Se sabía que el equipo local presentaría numerosos cambios en su nómina e igualmente que el ex campeón alemán sufriría la baja de su vedette, Franz Beckenbauer. Pero lo que nadie imagino fue que esos factores incluyeran tan poderosamente en el desempeño de ambos rivales y en la nulidad de las ocasiones", escribió el cronista.



Los azules tampoco parecieron tomarse muy en serio el reto: "Millonarios presentó una alineación caracterizada por los 'remiendos', especialmente conformado por Lizcano, Devanni, Ayrton, Guilio se constituyó por ello en la falla mayúscula del conjunto... Fue un remedo de conjunto ... salió a cumplir el compromiso sin importarle los precios altos fijados para el espectáculo", añadió.



Aún así, la obligación parecía ser más alemana y por eso la crítica fue implacable: "Un equipo alemán que ha conquistado el título profesional de su país y que inclusive ha sido finalista de la Copa Europa, y que ha aportado más de un valor al vicecampeón mundial, no es el que vimos en Bogotá.

Para parodiar una afirmación de su mismo entrenador: 'Bayern sí es Beckenbauer'. Lo que exhibió fue la acostumbrada fuerza del balompié europeo, su ya reconocida dureza de cintura y en enérgica defensiva. Lo demás poco digno de mención", dijo El Tiempo.



Los goles, ambos de Muller, solo aparecieron en la alineación:



Millonarios: Quintana, Guzmán, Castaño, Gaviria y Hernández (Castro); Guzmán y 'Chalo' González; Lizcano( Liviniuk); Devanni, Ayrton, Guilio



Bayern: Kosar; Pupferschmidt, Stegman, Ohkhauser y Olk; Statek y Schmidt; Jung, Muller (45pty 9st), Nafziger (Brenniger) y Schawarzen.







Milloanrios vs. Bayern Múnich Foto: Archivo

Santa Fe también jugó contra el Bayern



En aquella gira, no fue Millonarios el único rival del Bayern en Colombia. El 24 de junio, también en El Campín, la cita fue con Independiente Santa Fe.





Santa Fe vs. Bayern Foto: Archivo

En aquella ocasión la experiencia pareció ser más amable. La crónica de El Tiempo se tituló: 'Frenada germana del Expreso', aludiendo al triunfo 3-2 del Bayern.



"Ante escasa concurrencia por la pobre impresión que dejó el encuentro del viernes (contra Millonarios), se enfrentaron en Bogotá, Santa Fe y Bayern Munich. Al imponerse 3-2 los alemanes, continúan invictos su gira por Suramérica, luego de presentaciones en Lima, Santiago de Chile y Bogotá", dijo el cronista.



"Justo es reconocer que el equipo de Múnich mostró una cara diferente... pero protagonizaron jugadas prohibidas, excesivamente rudas, una de las cuales. Significó la expulsión de Starek", agregó.



El Tiempo reportó que en el primer tiempo ya ganaba el Bayern 3-0, con goles de Ohlhauser y doblete de Muller, uno de los goles en fuera de lugar -dijo el periodista- y otro de cabeza, a centro de Starek. La reacción de Santa Fe vino por una pena máxima convertida por Jairo Gómez y un autogol de Ohlhauser, quien desvió el remate de Vásquez.

​