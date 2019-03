Grupo de árbitros niega acusación de favores sexuales en su profesión

La Federación Colombiana de Fútbol compartió este miércoles un comunicado en respuesta a las graves acusaciones por presunto acoso sexual y laboral que hicieron algunos árbitros en las últimas horas.

Un grupo de 35 árbitros profesionales, entre ellos los siete que cuentan con la escarapela de la Fifa, rechazó dichas acusaciones, emitidas por exárbitros como Harold Perilla y Carlos Chávez, entre otros.





"Nunca hemos sido objeto de abuso sexual por parte de un colega, instructor u otra persona para ser parte del arbitraje nacional o internacional" y "no hemos necesitado de favores sexuales para lograr ascensos en nuestra profesión", dice el comunicado.



Afirman que no han participado en caso de corrupción o compra de partidos y que no es cierto que hayan tenido que pagar coimas para lograr su designación.



El texto, firmado por árbitros colombianos reconocidos como Wilmar Roldán, respalda la labor "de la Comisión Técnica encabezada por Luis Avendaño, Ímer Machado y el secretario Émerson González, y la Comisión Arbitral Nacional" y dice que no hay dudas de la rectitud de ninguno de ellos.



Cuenta además con la firma de Nicolás Gallo, señalado por Perilla, Chávez y los denunciantes de haber logrado la escarapela FIFA por favores de índole sexual.

​

Jorge Enrique Vélez, expresidente de la Comisión Arbitral y actual presidente de Dimayor, y Óscar Julián Ruiz, uno de los acusados por los exárbitros, rechazaron las acusaciones de presunto acoso que se conocieron en las últimas horas.