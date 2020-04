‘Debemos vivir a pleno, disfrutando cada momento‘: Andrés Ricaurte

La cuarentena sorprendió a Andrés Ricaurte con la paternidad, algo que aprovecha al máximo, alternando con los ejercicios que el Deportivo Independiente Medellín les manda para realizar durante las semanas. El capitán poderoso habló con Munera Eastman sobre cómo pasa este tiempo, porqué no representó al equipo en la eLiga Dimayor y cómo ve el posible regreso del campeonato, cuando el Gobierno pueda permitirlo.



“Me había postulado para ser el representante del equipo en el torneo de Play, pero las condiciones cambiaron, demandaba mucho tiempo y por el nacimiento de mi hija no estoy para alejarme mucho tiempo de ella y más por algo de ocio. En esta cuarentena, trato de ayudar al máximo en la casa, estoy con mi esposa y mi hija y esta situación me ayuda a compartir más tiempo con respecto a que si estuviera transcurriendo el torneo con normalidad, no dejo de entrenar y trato de descansar en los momentos que se permita”, comentó.

Sobre la paternidad y la cuarentena, Ricaurte señaló que “estoy viviendo un momento hermoso, tenemos el deseo de continuar con la vida y preocupados por nuestras familias. Queremos que esto pase lo más pronto posible, ya estamos afectados desde el punto de vista social y económico. La reflexión de este momento es que debemos vivir a pleno, disfrutando cada momento, trabajar en conjunto, servirle a la sociedad y cuando esto pase, va a ser un punto de partida para realizar cambios positivos”.

En cuanto a ese retorno al campeonato, Andrés expresó que “yo creo que si inicia el torneo nos negamos y listo, yo creo que no es así. Si el gobierno nacional da el visto bueno para que la industria del fútbol arranque, es porque las condiciones están dadas, tenemos que arrancar y no es una elección. Si las condiciones están dadas, no tenemos por qué negarlo. Pero debe ser todo muy bien calculado y por lo que le he escuchado al presidente prima el bienestar del trabajador y eso me parece muy importante”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8