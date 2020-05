'Me parece totalmente inviable jugar en una sola sede': Ricaurte

Con la postura del líder y referente del Deportivo Independiente Medellín, Andrés Ricaurte habló con los medios de comunicación y puso su punto de vista frente a la posibilidad de continuar el campeonato en una misma ciudad. Además, tocó temas como los salarios, el arreglo que hicieron con el equipo rojo, su rutina y el fútbol femenino.

“A mí me parece totalmente inviable jugar en una sola sede. Si lo hacemos en Medellín, son cuatro equipos incluyendo a Envigado y Rionegro, pero el resto de los equipos tendrían que viajar y son un montón de familias que quedan aisladas, se quiebra un vínculo. No estoy de acuerdo con esa idea, pero si la toman la tenemos que acatar, pero la veo inviable”, detalló.

A esta hora, @anrive10 habla en videoconferencia con los medios de comunicación. pic.twitter.com/4Ix05JxrOx — Juancho 🇨🇴 (@juanchoserran8) May 7, 2020

Para Ricaurte, “es importante crear el entorno y que las condiciones sean las óptimas para poder retomar el fútbol. Hay muchas cosas e industrias por encima del fútbol, que puede seguir esperando. En el momento que haya garantías para todos, ahí regresaremos”.

Sobre la posibilidad de volver a entrenar a partir del 25 de mayo en campo, Andrés precisó que “si vamos a trabajar de dos o tres no veo que cambie mucho el tipo de entrenamiento, el fútbol es un deporte colectivo. Por ahora deben primar otras cosas, es el peor momento para ser presidente de la República, hay un montón de cargas y el fútbol no es prioridad. Hay que esperar, este no es el momento. Y, por ejemplo, nosotros que entrenamos en la sede, hay muchos jugadores que no tienen como transportarse, ¿cómo van a llegar?”.

En cuanto a su rutina diaria, el ‘10’ poderoso destacó que “seguimos con los planes de trabajo que nos han enviado el cuerpo técnico, buscando mantener la fuerza y la parte física. El día es muy monótono, por la mañana entreno y luego me dedico en mi hija y mi esposa, arreglando la casa. Disfrutando de otro espacio y tratar de hacerlo lo más ameno posible. Nosotros somos muy de la casa y eso no ha sido mucho problema quedarnos acá. Pero en estos momentos que no podemos salir, es donde más ganas nos dan. Trato mucho de no salir, más allá que salir a mercar, me preocupa que mi hija pueda enfermarse”.

Hablando sobre el arreglo salarial que tuvieron con el club, Ricaurte indicó que “la semana pasada tuvimos reuniones y llegamos a un acuerdo para este mes, la idea era que los que menos ganaran no les tocaran el sueldo y así fue. Luego, cada uno negoció de manera individual”.

Además, expresó su descontento por querer siempre comparar sus salarios con los de los médicos. “No todos los jugadores ganan lo mismo, son menos los que ganan grandes sumas de dinero, tampoco entiendo porqué se comparan con los médicos. Me encantaría que los médicos ganaran más plata, nunca he compartido eso. Hay que regular más desde la parte administrativa, se comprometen a pagar cosas que no pueden y necesariamente habrá una reestructuración que ayudará la industria del fútbol, así se reduzcan los salarios”.

Finalmente, habló sobre el fútbol femenino y cómo ve el futuro del deporte en general tras la pandemia. “La idea es que los protocolos se implementen para el fútbol masculino y femenino. Las mujeres lo sufren más que nosotros, desde antes de la pandemia, no se sabía si se jugaba el torneo de ellas. Me encantaría que fueran empleadas con todas las condiciones de la ley, nosotros las apoyamos, pero eso es decisión de los dirigentes. El mercado del fútbol está tan mal manejado, ahora para adicionar más carga laboral, es un proceso que había empezado a la fuerza y a esta hora, todavía no está en sus condiciones óptimas y falta mucho para avanzar”.



