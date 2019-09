Cadavid no se lo quiere perder: calienta para el clásico antioqueño

Deportivo Independiente Medellín sigue trabajando intensamente, pensando en el clásico antioqueño de este domingo, por la décima fecha en la Liga II-2019. Uno de los jugadores más influyentes del poderoso, es Andrés Cadavid, el central sufre una molestia muscular que lo tiene en duda para afrontar este encuentro. Sin embargo, Cadavid confía en poder recuperarse antes del fin de semana para disputar su segundo derbi montañero.

“Seguimos sumando esfuerzos para lo que viene, tenemos dos partidos muy importantes, estamos organizando el equipo. Nuestro objetivo está en conseguir el paso a una instancia de la Copa y en Liga sumar tres puntos que nos van a servir para escalar posiciones”, precisó Cadavid.



Sobre el aliento que han venido recibiendo en estos últimos días, el zaguero declaró que “siempre Medellín ha contado con una hinchada que apoya incondicionalmente, cuando estaba afuera y he venido a jugar al Atanasio, se siente la fuerza que hacen y uno se da cuenta de la pasión que tienen hacia el equipo”.



Además, “lo más importante es nuestro trabajo, pensamos en lo que se viene, sabemos lo que nos estamos jugando, entendemos que todavía nos quedan partidos por disputar, debemos prepararnos. Entendemos que debemos dar el cien por ciento y afrontarlos con la personalidad que exige esta clase de compromisos, que van a dar mucha alegría, si los sacamos adelante”.



En cuanto a su problema muscular, Andrés detalló que “aunque todavía no estoy en condiciones, de alguna manera llegaré a este partido. Voy a hacer todo lo posible para poder actuar en estos dos partidos”.



Analizando al rival, señaló que “es importante imponer nuestro estilo de juego, en el clásico anterior supimos jugar y tener posibilidades de marcar, logramos dos goles. Entendimos nuestras fallas, las fallas de ellos, Nacional es un equipo con una forma de atacar diferente, continuo y constante, lo cual nos hace estar atentos y preparados para contrarrestar sus movimientos y poder aprovechar los espacios que nos dejen, para sacar ventaja y obtener la victoria”.



Finalmente, no hizo ninguna predilección por estos encuentros. Teniendo en cuenta el incómodo puesto 15 en la tabla, con 10 puntos, para el conjunto rojo de Antioquia es vital sumar para no pasar penurias, buscando la clasificación a los cuadrangulares.



“En Medellín, siempre hay partidos importantes, siempre queremos ganar y dar todo. Es un lindo espectáculo, debemos estar concentrados y encontrar un ‘plus’ que nos ayude a sacarle ventaja al rival. Contamos con un gran equipo, un delantero implacable, unos volantes muy talentosos y un arquero que nos ha salvado en varias ocasiones”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín