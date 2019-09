Lo bueno, lo malo, lo feo y más de la fecha 13 de la Liga II-2019

La fecha 13 de la Liga II-2019 mantuvo a Alianza Petrolera como líder, aunque cedió terreno y perdió después de mucho tiempo. Santa Fe sorprende, mientras Nacional y Millonarios siguen sólidos.



Revise la TABLA DE POSICIONES de la Liga II-2019



Fue una jornada de buenos partidos, lindos goles y algunas polémicas. Por eso, al estilo FUTBOLRED, le contamos lo más destacado de la jornada.

Lo bueno

Nacional. Se quitó la paternidad del Tolima ganándole 1-0. Así, es segundo del campeonato y enfrentará al primero, Alianza Petrolera, en la próxima jornada.



Millonarios. Tres triunfos consecutivos lo tienen cerrando el top 3 de la Liga. Venció a Alianza Petrolera y gana fortaleza ofensiva.



Santa Fe. Completó cinco victorias consecutivas; le ganó 0-3 a Jaguares de Córdoba y sigue siendo el equipo con mejor rendimiento en las últimas jornadas.



Lo malo

Un empate entre Once Caldas y Medellín 1-1 que no les sirve a ninguno en su lucha por entrar a los ocho mejores. Mucha irregularidad de ambos equipos reflejada en este compromiso.



No gana desde el clásico. Es América de Cali, que completó tres empates consecutivos y además ya son cinco juegos recibiendo gol.



El Sierra Nevada. Se inundó por la fuerte tormenta eléctrica y el juego entre Unión Magdalena y Junior solo se completó este lunes. Inundaciones en la cancha, los camerinos…en todo lado.



Lo feo

Desmanes. Hinchas del Bucaramanga hicieron disturbios y se enfrentaron con la policía. Se registraron 10 uniformados lesionados. Muy mal por la plaza y por la barra del equipo que se descontroló.