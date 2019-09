Bajó el nivel: las fallas de América que le arrebataron varios puntos

América de Cali hizo todo en el primer tiempo para salir con tres puntos del Estadio de Techo frente a Equidad, pero se diluyó en el complemento y apenas sacó un empate 3-3 con sabor agridulce frente a un rival que terminó con un hombre menos.

Siempre se ha dicho que un punto en condición de visitante es un buen botín, pero con éste son varios los partidos en que llevando la intención ofensiva ha tenido que devolverse con la amargura de no poder celebrar el triunfo, aplazando su sueño de clasificación anticipada. Ahora suma 23 puntos y teóricamente estaría a 7 u 8 de confirmarse entre los ocho de la Liga II-2019.



No obstante, vale la pena resaltar que la falta de Carrascal sobre Wálmer Pacheco se originó fuera del área, pero el jugador de Equidad se dejó caer adentro y Mario Herrera pitó penal que cobró bien David Camacho para el 3-2.



Aquí están las razones de la igualdad frente al conjunto asegurador.



Planteamiento ofensivo. Alexandre Guimaraes montó una línea de tres en el medio con Rafael Carrascal, Juan Diego Nieva y Carlos José Sierra, estos son jugadores que saben con la pelota, pero este domingo perdieron los duelos individuales en marca. A ellos se sumaron Yesus Cabrera, Duván Vergara –de buena actuación– y Michael Rangel para hacer superioridad numérica a un Equidad que no reaccionaba sufriendo demasiado con aproximaciones de Vergara, Franco, Sierra, Rangel. Incluso cuando el anfitrión se pudo en ventaja fue en una jugada aislada, porque las mejores llegadas habían sido del cuadro vallecaucano.



Contundencia en la primera parte. Michael Rangel convirtió dos goles (uno de penal y otro de cabeza) y ya suma ocho en su estadía con los escarlatas, en momentos en que era notable la superioridad de los ‘diablos’ por sus numerosas apariciones en terreno capitalino. Hasta allí se pensaba que el triunfo era inevitable.



Controló el partido 25 minutos del primer tiempo, luego resbaló. Como en otros compromisos, en el comienzo del periodo inicial las condiciones las puso el elenco caleño, apoyado por más de 5.000 espectadores. Sin embargo, un error de Volpi y las fallas en marca en el mediocampo le dieron vida a un Equidad que no tenía mayor peso ofensivo, pero aprovechó los espacios que le dieron.



Después del tanto del empate 2-2 fue Equidad el que recuperó el balón y aprovechó los espacios que dejaba América en la mitad, especialmente con Walmer Pacheco, usando con mayor frecuencia el costado derecho.



El balón detenido fue clave. Equidad sufrió demasiado cuando América le levantó la pelota, tanto detenida como en movimiento. Así fue el primer gol de Michael Rangel y el tercero de Pedro Rangel.



Segundo tiempo en déficit. La efectividad que se tuvo en la etapa inicial desapareció en la segunda. Aunque en menor proporción, también produjo acciones interesantes que detuvo Diego Novoa o en otras fueron malas decisiones de los ejecutantes, con los pies o la cabeza.



Tampoco supo sacar ventaja de la expulsión a los 33 minutos del central Jhon García, expulsado tras ver dos tarjetas amarillas.



Errores compartidos en la zaga. Los dos primeros goles de Equidad se originaron por fallas entre los jugadores rojos. Juan Pablo Segovia no alcanzó a despejar un centro que iba con destino a la cabeza de Ponce para el 1-0. Luego, Neto Volpi puñeteó al frente del área, contrario a lo que ordenan los cánones, y Matías Mier aprovechó el rebote para convertir el 2-2. De igual forma, el costado de Edwin Velasco fue un paso constante de los verdes, cobrando en el 3-2 que selló una jugada colectiva brillante desde su portería.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces