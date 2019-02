Poco y nada en Santa Fe: así está la actualidad de sus refuerzos

Independiente Santa Fe se reforzó con 12 jugadores, es decir, una nueva plantilla para lo que será el 2019 del conjunto cardenal. El equipo bogotano solamente jugará la Liga y la Copa Colombia, pues no clasificó a los torneos internacionales. Sin embargo, de esos 11 integrantes, solamente dos han sacado la 'cara' y se han ido elogiados por su buen rendimiento.

Arqueros:



Diego Martínez: el guardameta que estaba en Patriotas, no ha podido si quiera debutar en Copa Colombia como segundo arquero, pues sufrió una lesión a pocos días de su llegada al club. Ya está recuperado.



Geovanni Banguera: el portero que militaba en Huila, es posiblemente la contratación más importante de Santa Fe en este año. El arquero ha sido titular y ha respondido de grata manera tras las ausencias por lesión de Leandro Castellanos y Robinson Zapata. Ha jugado 5 partidos con la camiseta roja.



Defensas:



Martín Payares: el defensa no ha podido debutar oficialmente con el conjunto cardenal y ni siquiera ha estado en la suplencia del club.

​

Yonatan Murillo: el defensa tampoco ha debutado oficialmente con el club.



Fáiner Torijano: el central ha jugado los cinco partidos y no ha tenido su mejor rendimiento, como con Tolima. Sin embargo, ha respondido en su posición, aunque ya recibió una tarjeta roja directa, frente a Patriotas.



Volantes:



Ómar Pérez: el volante que venía de Patriotas tampoco ha tenido tanta participación, jugó un partido completo en Copa Colombia y ha ingresado en los últimos minutos frente a Pasto, Cúcuta y Tolima.



Andrés Pérez: junto a Banguera, el mediocampista que venía de Cali, ha sido uno de los refuerzos que más ha dado de qué hablar para los hinchas. El '5' se adueñó de la zona media y ha disputado buenos partidos con la camiseta del conjunto cardenal.



Mateo Cardona: el volante no ha debutado y ni siquiera ha sido parte de los convocados de ningún partido. Se habla de un posible mal estado físico.



Nicolás Roa: el hermano de Juan Daniel Roa llegó a reforzar el equipo bogotano, pero finalmente jugará en Atlético Huila.



Johan Arango: el polémico volante brilló en la pretemporada con dos golazos. Sin embargo, no ha podido demostrar su buen juego al inicio de la Liga, pero sí ha tenido minutos en la parte ofensiva del equipo.



Delanteros:



Fabio Burbano: el atacante no ha tenido muchos minutos, pues ha ingresado en los segundos tiempos. Sin embargo, el ofensivo ha mostrado buen nivel hasta el momento.



Brayan Perea: el último refuerzo de Santa Fe fue el 'Coco', que no ha jugado desde mayo de 2017. El futbolista llegó tarde a la pretemporada y se sigue poniendo a punto físico, aunque jugó los últimos minutos de Copa Colombia.