Los problemas de América que amenazan su permanencia entre los ocho

América de Cali se desinfla. Es increíble que los ‘diablos’ estén rezando para poder salvar los ahorros que tenían en la Liga II-2019 y hoy, con 23 puntos, ven seriamente comprometido su ingreso entre los ocho, si se analiza el calendario que se le viene.



Atlético Huila, que hace parte de los coleros y uno de los equipos que en este momento se va al descenso, lo desnudó y le ganó 0-1 este miércoles en el Pascual Guerrero. Ya son cuatro partidos de la Liga sin que los vallecaucanos consigan los tres puntos, ofreciendo ventajas que podrían aprovechar quienes pugnan por entrar en el listado.



Estas son las razones de la derrota escarlata en su estadio frente a los opitas:



Pésima contención y defensa. Está claro que Rafael Carrascal y Carlos José Sierra no son volantes recuperadores, situación que nuevamente se evidenció ante el buen trabajo de los creativos opitas. Hace muchísima falta allí Luis Alejandro Paz. Además, cuando el rival superó esa línea también se encontró con un cuarteto posterior permeable, que fácilmente pierde los duelos ante jugadores desequilibrantes.



La actualidad del argentino Juan Pablo Segovia no da para que se mantenga como titular, ya que otro rechazo suyo a medias le quedó a Bayron Garcés para vencer a Neto Volpi, que hoy se ve desesperado.



Se acostumbró a regalar un tiempo. ¿Para América los partidos duran apenas 45 minutos? Pareciera que se están acostumbrando a eso, porque ante Huila tuvieron un periodo inicial lamentable, con muy escasas aproximaciones y sometido por un rival que con muy poco lo hizo ver muy pequeño, sin argumentos futbolísticos.



Poca generación de juego. La intermitencia de jugadores como Matías Pisano y Yesus Cabrera sigue preocupando, este miércoles eran los encargados de llevar la iniciativa en mitad de cancha y se fueron dejando una pálida imagen.



Sin contundencia ofensiva. Duván Vergara ha recibido la bendición de Guimaraes para ser el extremo que conecte las intenciones desde el medio con Michael Rangel, pero ante Huila claudicaron y no encontraron el camino para perforar la valla de Geovanny Banguera.



No se vio mejoría en el complemento. Alexandre Guimaraes trató de cambiar el panorama de su equipo con el ingreso de Juan Diego Nieva y Jefferson Murillo, aunque los cambio no tuvieron el efecto deseado y la angustia se apoderó del conjunto rojo.



Falta redireccionamiento táctico. Cuando el barco se está hundiendo debe aparecer la mano del capitán. Este América ha naufragado en sus propios errores y todavía no se ven los paliativos necesarios para enderezar el rumbo de los partidos que se enredan.



Revisando los resultados adversos del campeonato, América se ha complicado con rivales de pocos pergaminos, que aparecen en el fondo del todos contra todos o con la presión de estar involucrados en el espinoso tema del descenso. Desde el 8 de septiembre en la fecha 10, cuando le ganó apretadamente 2-1 al Cali en el Pascual Guerrero, empató 2-2 con Jaguares en Montería, 1-1 con Bucaramanga en Cali, 3-3 con Equidad en Bogotá y 0-1 con Huila en Cali. Esos 9 puntos, si se tiene las numerosas oportunidades que propició, le hubieran permitido estar ya disfrutando de la clasificación anticipada.



Hoy está sufriendo, sacando la calculadora y esperando hacer entre 7 y 8 unidades ante el Cali, en el clásico vallecaucano este domingo; Unión Magdalena en el Pascual, Millonarios en Bogotá, Nacional en Cali, Cúcuta en la frontera y Pasto en Cali.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces