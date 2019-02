‘Me duele mucho cuando me hacen gol de tiro libre’: ‘Pecoso’ Castro

Para el técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro, América de Cali planteó un partido en Tunja como si estuviera de local, creó las opciones aunque solo convirtió una, pero en general estuvo a la altura en el 1-1 de este domingo contra Patriotas, por la tercera fecha de la Liga I-2019.



Sobre qué le faltó al conjunto rojo para asegurar los tres puntos, afirmó: “Me duele mucho cuando me hacen gol de tiro libre, nos faltó un poquito en la organización de barrera, me la ubicaron muy lejos, la vi lejísimos, pero hay que llevar esto con mucha tranquilidad. Tenemos que reconocerle al plantel la actitud y el respeto con que ha enfrentado al rival, es lógico y normal que ha habido errores, apenas está comenzando el campeonato, hay que corregir, pero creo que vamos bien, ojalá día tras día vamos mejorando y logremos conseguir los objetivos trazados, como es estar en la final del fútbol colombiano en este semestre”.



En cuanto a si a América le pesó la altura de Tunja dijo que “tendría que hablar con el plantel, pero creo que el equipo corrió más que el rival, hicimos un gran esfuerzo, vi al equipo muy bien físicamente, la obligación era del local, nosotros queríamos aguantarlo un poco y jugarles de contragolpe, les llegamos en varias ocasiones, tuvimos una o más de gol, infortunadamente no se logró pero me deja tranquilo la actuación de todos los jugadores”.



¿Hubo penal en alguna de las acciones polémicas? "Eso queda en manos de los periodistas, que están en la parte de arriba y ven las cosas con más tranquilidad que uno, para mí hubo dos o tres cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el resultado”.

En La Independencia se vivió un partido con goles para los dos equipos. Foto: Tomada de Twitter: @americadecali

¿Aristeguieta necesita más acompañamiento en ataque? “Estamos tratando siempre de encontrar dos hombres de desequilibrio por los costados que pisen el área con un volante ofensivo, tenemos un definidor como Fernando, que está metido prácticamente los 90 minutos en el área y hay que aprovecharlo y. Hoy creo que jugamos como locales, no vinimos a tirar la pelota a la tribuna sino a buscar un resultado, queríamos ganar y propusimos más fútbol durante los dos tiempos”.



¿Van a contratar más jugadores? "Tenemos dos futbolistas más: Jeison Medina y Misael Riascos, ya están con nosotros, ya empezaron las prácticas y ojalá no se vayan a lesionar, pero hay que pensar también en los jóvenes que tenemos en la institución y en que América tiene que estar disputando títulos y en los primeros lugares. De todas maneras me tienen que perdonar porque mientras el grupo esté jugando bien, ellos deben respetar eso”.

Del rival señaló que: “Patriotas me gustó, jugó bien al fútbol, nunca renunció a atacar y siempre nos propuso volumen ofensivo, buscando la forma de ganar y empataron”.



La jugada del tiro de esquina le ha dado buenos resultados, ¿la curva de rendimiento va a la velocidad que usted quiere? “La jugada de pelota quieta es el trabajo de la semana, tenemos que estar atentos dentro de la cancha y saber cómo juega el rival, cómo se mueve cada jugador; hasta ahora vamos a bien, poco a poco, esto apenas empieza y tengo cinco o seis fechas más para saber para qué está el equipo, si ésta esta es la nómina o hay que cambiar. Los muchachos saben que los resultados se dan si se comprometen cada día más, espero que no vaya a haber lesiones y que encontremos los resultados”.



¿Qué está faltando? “El trabajo del día lo va llevando a uno a ver dónde tenemos que mejorar, se confiamos en que los jugadores que llegaron nos van a dar una mano para el futuro, pero eso es con el tiempo, no me gano nada con arrancar bien los primeros dos o tres partidos y luego el equipo se me caiga, despacio vamos logrando muchas cosas”.



El rival próximo es Junior: "Yo siempre antes de enfrentar un equipo debo tener conocimiento de él, debo ver videos, somos locales y mientras uno gane todos sus partidos en casa, obviamente va a estar clasificado”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces