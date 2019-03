La explicación de Pinto al partido de Ovelar y los elogios a Faríñez

Millonarios empató 1-1 con Nacional y Jorge Luis Pinto salió con sensaciones agridulces de un partido en el que no fueron inferiores a su rival, pero sí hubo errores que a no le gustaron.



“Hubo un buen partido de parte y parte. Ellos lo buscaron y nosotros también, tuvimos múltiples opciones. Aunque el partido de nosotros no fue tan atractivo, tuvimos mucha vitalidad. La exigencia fue buena. El 1-1 nos llevó a apurar el partido sin claridad, perdíamos la pelota por desesperarnos” dijo el entrenador.



El entrenador habló de la tarea de los volantes, pues fue este el lugar más inestable del encuentro.



“Estamos en la tarea de que los volantes creativos alimenten a los demás. Una de las funciones tácticas del partido fue jugar a la espalda de los centrales. Perdimos mucho la pelota en esas acciones colectivas”, describió.

También tuvo palabras para Roberto Ovelar, quien tuvo varias opciones de ataque perdidas y solo hasta el final tuvo un gol que salvó la noche.



“Fueron varias las jugadas que le dieron a Ovelar. Él se apuró mucho y rompía muy rápido por lo que quedaba en fuera de lugar. Nosotros fuimos verticales y tuvimos múltiples opciones”, explicó.



Wuilker Fariñez fue la gran figura del partido y Jorge Luis Pinto reconoció las buenas labores del venezolano.



“Esa jugada es para video, es atractiva. Es la respuesta de un jugador que es un gato, veloz, y sabe responder a esas situaciones. Estoy impresionado de ese gesto”, indicó.

Finalmente tuvo algunas palabras de elogio para Nacional, al que reconoció como un gran rival en esta novena fecha del campeonato.



“Nacional tiene una virtud de manejar la pelota en línea de cuatro y ellos rodaron bien la pelota. Ellos buscaron hacernos daño con la salida larga a Barcos y lo lograron. Caímos en la trampa y les brindamos el espacio para que ellos buscaran con Rovira”, indicó el DT.