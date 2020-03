Con suplentes, América visita a Once Caldas: ambos necesitan sumar

Después de su derrota 0-2 frente a Gremio, de Porto Alegre, en su debut en el Grupo E de la Copa Libertadores, América de Cali se medirá este sábado al Once Caldas en Manizales, el conjunto blanco superó el ataque de ‘empatitis’, luego de golear en el clásico cafetero a Deportivo Pereira, sin embargo, mantiene la misma enfermedad en su casa, el estadio Palogrande, donde espera zafarse de su racha de igualdades y conseguir el primer triunfo del semestre contra el América de Cali, al que recibirá este sábado a las 4:05 p.m.



Once Caldas

El choque se convierte en una ocasión especial para los caldenses, quienes vienen en alza y con la clara oportunidad de acercarse a zona de clasificación y los vallecaucanos, pese a sus recientes altibajos, tienen la misma posibilidad, siempre y cuando sellen una victoria -el duelo no permite paridades y mucho menos una derrota para cualquiera de los dos-.



Uno de los problemas de los cafeteros era la definición, no obstante, parecen haber salido de ese inconveniente y quieren mantenerse sin vacilaciones frente al pórtico adversario, pero con fortaleza defensiva. “Nos estamos preparando de la mejor manera, fue una linda semana, ya metido en lo que se viene el sábado, un partido duro, un partido complicado, donde nos vamos a enfrentar un gran equipo, pero también nosotros tenemos lo nuestro y creo que jugar en nuestra cancha va a ser un plus diferente”, declaró el arquero Gerardo Amílcar Ortiz.



Una de las novedades en Manizales, será el estreno del VAR, el cual ya está instalado sobre la Avenida Paralela, a las afueras de la tribuna occidental del Palogrande.



América de Cali

Alexandre Guimaraes tuvo que armar un rompecabezas, porque aparte de las bajas por lesiones y suspensiones, en este mes continúa su maratón de partidos cada tres días entre Liga y la Libertadores, por lo que en la capital caldense tendrá una formación alterna y reservará el onceno titular para el viaje del fin de semana a Santiago de Chile, en cumplimiento del compromiso de la segunda fecha del certamen surcontinental frente a la Universidad Católica, el martes 10 de marzo.



Rafael Carrascal cumplió su sanción de tres jornadas en la Liga y reaparecerá en el Palogrande, donde también tendrán la oportunidad jugadores como Joel Graterol -quien debutará oficialmente en Liga-, Daniel Quiñones, Pedro Franco y Santiago Moreno, entre otros.



Para el elenco vallecaucano es urgente conseguir los tres puntos para recuperar la confianza del grupo y no solo enderezar el camino en el campeonato local para volver a la parte alta de la tabla, sino levantar cabeza para el desplazamiento a Chile. Lamentablemente, atraviesa un bajón futbolístico desde antes del cruce de las dos competencias y no ha podido ratificar su nivel del último semestre del año pasado. En la Liga es séptimo con 11 puntos, un puesto por debajo de su rival de turno por diferencia de gol, y a 3 del líder, Nacional.



John Arias, que será titular como extremo, tiene confianza en que el equipo hará una buena actuación ante el ‘blanco-blanco’: “Ya le dimos vuelta a la página del partido con Gremio y estamos concentrados en lo que será este juego con Once Caldas, sabemos lo que significa por la seguidilla de compromisos que vamos a tener. El profesor ha sido enfático en que debemos estar muy conectados, afortunadamente tenemos una nómina amplia y estamos preparados para el momento en que llegue la rotación”.



Alineaciones probables



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; David Gómez, Junior Julio Bueno, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Pablo Rojas y Marcelino Carreazo; Roberto Ovelar D.T.: Hubert Bodhert.



América: Joel Graterol; Daniel Quiñones (Juan Pablo Zuluaga), Pedro Franco, Kevin Andrade, Nicolás Giraldo; Rafael Carrascal, Felipe Jaramillo, Juan Diego Nieva, John Arias, Santiago Moreno; Juan David Pérez.



Hora: 4:05 p.m.



Estadio Palogrande



TV: WIN Sports +



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para FutbolRed

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces