En noche de golazos, América de Cali venció 3-1 a Once Caldas

Con una notable presentación, América derrotó 3-1 la noche de este domingo al Once Caldas en el Estadio Pascual Guerrero, en el cierre de la novena fecha de la Liga Águila I-2019, y ascendió al cuarto lugar del campeonato con 17 puntos.

El cuadro local llevó la iniciativa desde el comienzo, saliendo siempre por derecha con Jonathan Pérez. Fue superior en generación y castigó la poca ambición de un rival que pasó pocas veces a zona de candela. Así, Misael Riascos se perdió la primera opción de cabeza, cuando apenas se desarrugaban los defensas albos, a un centro de Pérez por ese sector.



En este semestre es la primera vez que el argentino Cristian Álvarez y Yesus Cabrera se entienden tan bien, jugando casi de memoria, y llevando a su equipo con riesgo hasta el último cuarto de cancha, tanto así que pudo haber marcado más goles.



Los visitantes entendieron muy rápido la intención del elenco de ‘Pecoso’ Castro y pusieron a Jean Carlo Blanco para taponar esa alternativa. No obstante, esta versión del cuadro manizaleño dista mucho del conjunto que siempre mostró juego ofensivo en el país, se concentra demasiado en mitad de cancha, le falta peso específico y fue fácil referencia para la defensa anfitriona.



Por izquierda había poco volumen, ya que Héctor Quiñones regresó a la titular después de cinco meses de ausencia por lesión y apenas pudo acercarse en el cierre de la primera parte.



A los 22 minutos, Cristian Álvarez se perfiló con ímpetu y tras propiciar un rebote en Jean Carlos Blanco eludió a Elvis Mosquera y antes del achique de Diego Peralta clavó el derechazo abajo para vencer al paraguayo Gerardo Ortiz. 1-0 justo para el equipo que hacía más por desequilibrar el marcador.



Once Caldas tuvo dos llegadas y en la última, un tiro libre de Javier Reina a los 35, el esférico se fue desviado al palo izquierdo de Bejarano. A los 39, Peralta sacó un remate desde el borde del área y el arquero rojo salvó providencialmente por encima del horizontal.



Álvarez volvió a intentar de remate rastrero y Ortiz detuvo el balón, y casi que enseguida Fernando Aristeguieta cabeceó sobre el poste izquierdo y Ortiz volvió a salvar, lo mismo ante un remate de Juan Pablo Segovia. En esos momentos el guardameta visitante alcanzó notoriedad para evitar el segundo tanto escarlata.



En el complemento, de nuevo América insinuó su ataque y a los 8 minutos aumentó la cuenta a 2-0. El Once perdió el balón en un saque de banda, Carlos Sierra recuperó el balón ante Correa y Aristeguieta desde 30 metros cogió fuera del arco a Ortiz y con derechazo soberbio arriba convirtió el 2-0. Golazo del máximo artillero del torneo (9 tantos), quien antes del partido no pudo entrenar normalmente con el grupo por cuidarlo de una fatiga muscular.



Pero muy rápido llegó el tanto de la tranquilidad: Héctor Quiñones sacó sus mejores esencias, le hizo un túnel a Mauricio Restrepo, sacó a Peralta y le dejó el balón a Misael Riascos para que derrotara al arquero paraguayo. 3-0.



Era tan escasa la presencia del Once en zona roja que solo a los 28 volvió a Darío Rodríguez a los 28 y luego con Ménder García a los 30, encontrando bien parado a Bejarano. Carbonero ensayó con zurdazo que de nuevo detuvo el meta escarlata, pero a los 33 Juan David Rodríguez logró el descuento con remate de zurda al palo derecho del pórtico.



Con el gol de honor, Bodhert exhortó a sus dirigidos a ir más al frente y con Andrés Correa estuvo cerca de encontrar el segundo tanto, solo que la defensa local evacuó el esférico. Pero Yesus por poco marca el cuarto en una salida rápida con Jeison Medina, cuando expiraba el compromiso.



Una buena noticia que recibió el ganador de la noche es que pese a haber sido convocado por Rafael Dudamel para los partidos de Fecha Fifa de la próxima semana, Fernando Aristeguieta será autorizado para jugar el clásico del sábado frente al Deportivo Cali.

Síntesis

América 3-1 Once Caldas



América: Carlos Bejarano (7); Jonathan Pérez (7), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Héctor Quiñones (7); Julián Guevara (6), Carlos José Sierra (6), Yesus Cabrera (8), Cristian Álvarez (7); Misael Riascos (7) y Fernando Aristeguieta (7).



Cambios: Jeison Medina (6) por Fernando Aristeguieta (26 ST), Jonny Mosquera (6) por Julián Mosquera (32 ST) y Luis Sánchez (SC) por Yesus Cabrera (90+1 ST).



D.T.: Fernando Castro.



Once Caldas: Gerardo Ortiz (6); Lewis Ochoa (4), Diego Peralta (4), Andrés Felipe Correa (4), Elvis Mosquera (4); Mauricio Restrepo (4), Juan David Rodríguez (4), Kevin Londoño (4), Javier Reina (5); Jean Carlo Blanco (4) y Darío Rodríguez (5).



Cambios: Ménder García (5) por Jean Carlos Blanco (18 ST), Juan Pablo Nieto (5) por Kevin Londoño (18 ST) y Johan Carbonero (6) por Javier Reina (25 ST).



D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: 1-0: Cristian Álvarez (22 PT). 2-0: Fernando Aristeguieta (8 ST), 3-0: Misael Riascos (12 ST) por América. 3-1: Juan David Rodríguez (33 ST)



Amonestados: Juan Pablo Segovia (33 PT) por América. Andrés Felipe Correa (27 PT), Diego Peralta (28 ST) por Once Caldas.



Expulsados: no hubo



Partido: Bueno



Figura: Yesus Cabrera (8)



Estadio: Pascual Guerrero



Asistencia: 17.800 espectadores (dato oficial)



Taquilla: no suministrada



Árbitro: Gustavo Murillo (7)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces