Roldán y una decisión polémica en una final que disputaba el América

El partido de vuelta de la final entre América y Junior será dirigido por el antioqueño Wilmar Roldán, quien pitará su octavo partido en una definición por el título de Liga en el fútbol colombiano. La primera vez que dirigió en una final, fue en el 2008, cuando generó una gran polémica por una decisión que favoreció al cuadro ‘escarlata’ en el encuentro de ida contra el Boyacá Chicó.

Ocurrió el miércoles 2 de julio del 2008 en el estadio Pascual Guerrero cuando se dio la polémica decisión del árbitro Roldán y que echó por tierra, en la última jugada del partido, lo que era el triunfo de Boyacá Chicó frente al América.



El partido estaba 1-1, tras el gol de Néstor Salazar para el cuadro boyacense y el de Adrián Ramos para el conjunto americano. Cuando el partido estaba terminando, Frank Pacheco quedó listo para anotar. El volante del Chicó se encaminaba al arco en diagonal desde la punta izquierda, y Roldán pitó el final.



Al parecer nadie lo oyó, porque los jugadores del América siguieron corriendo y Pacheco anotó. Al final no hubo gol y sí bronca. Pacheco terminó expulsado, supuestamente por golpear al cuarto árbitro.



“Uno puede cometer errores, pero un árbitro Fifa no puede acabar un partido así, el cuarto árbitro se tropieza conmigo y Roldán me expulsa. Lo juro, en ningún momento le pegué a nadie”, dijo el jugador. Fue un triste final para un partido que empezó bien y se fue apagando.



Por fortuna para Roldán el Chicó ganó el título en los penaltis en Tunja, tras igualar 1-1 en el partido de vuelta, pues de no ser así ese error monumental de la ida todavía se le estaría reprochando.