Llegó asistente español para sumarse al cuerpo técnico del América

América de Cali continúa a toda marcha su preparación físico-atlética para recuperarse de más de cuatro meses de inactividad, pero esperan que pronto aparezca el visto bueno para iniciar los entrenamientos grupales y ponerse al día en la parte táctica y futbolística.



No obstante, dicho por algunos jugadores, el técnico Juan Cruz Real ha aprovechado para mostrarles videos en los que ellos pueden ir analizando cuál es la idea que pretende el argentino y ganar tiempo para el momento de poner en movimiento dichas propuestas en la cancha.



Tal como lo tenía previsto, el lunes festivo llegó en un vuelo humanitario a la capital vallecaucana el español Sergi Escobar, uno de los asistentes, luego de un largo y agotante periplo, por lo que la tarde de este martes se reunió vía zoom con el resto de sus compañeros. En Valencia quedaron su esposa Maica, su hijo Sergi, de 6 años, y en mes y medio nacerá otro bebé.



En entrevista con FUTBOLRED, Escobar advirtió que siempre ha sido entrenador principal, pero en América lo hará como asistente, algo que no le causa ninguna molestia: “siempre lo he sido, esta será mi primera experiencia como asistente técnico y para eso venimos a un club grande, con Juan Cruz, muy cómodo y vengo a aportar lo mejor que sé, mis ideas y conocimientos para sumar y que podamos sacar un poco mejor al América”.



Para comenzar, explicó la travesía que le tocó cumplir para estar en la capital del Valle: “Hemos llegado aquí después de un largo viaje y muy contento, ahora esperar unos cuantos días para poder entrenar en las prácticas. Salí de Valencia hacia Madrid el domingo en la noche y luego el lunes a las 8 de la mañana en el aeropuerto de Barajas estuvimos 5 horas, porque con esto del covid a nivel mundial hay muchos controles, hicimos las 10 horas de vuelo y posteriormente vinimos por carretera desde Bogotá y llegamos a Cali a las 6:30 de la mañana, un buen periplo por las tierras”.



El profesional se presentó así: “He sido entrenador durante 20 años, sobretodo en el fútbol base del Club Deportivo Castellón, un club de segunda división de España, hemos jugado contra las mayores canteras de España, como el Valencia y Villarreal en todas las categorías, desde Sub 16 a Sub 20 y luego tuvimos la suerte hace dos años de entrenar a la primera plantilla y ascenderla a una categoría que llevaba 8 años sin ascender y llevarla al fútbol profesional. Había descendido por falta de pagos la seguridad social y problemas administrativos, llevando de vuelta a un club importante al fútbol profesional. Aparte de eso soy un profesor de táctica, doy clases a los aspirantes al título de licencia PRO en la asignatura de táctica y sistemas, muy enfocado con el fútbol y aparte soy licenciado en Educación Física”.



Sobre la hinchada roja dijo que “es verdad que hay mucha afición, incluso en España hay muchos aficionados del América en mi ciudad y en mi población, es una hinchada muy pasional y muy exigente a la vez, pero es muy bonito el reto, estamos muy contentos, por lo que hemos visto en los entrenamientos la plantilla está muy motivada, trabajando bien, sabiendo de la responsabilidad que se tiene y el éxito que hubo, para poder afrontar un montón de competiciones de la mejor manera posible”.



Acerca de la forma en que conoció a Álvaro Rius, el mánager deportivo de América, también español, señaló que “trabajó conmigo hace más de 10 años en categorías inferiores, siendo preparador físico mío y allí tuvimos una relación, hace un buen tiempo que no teníamos una relación directa, pero al ser de la misma ciudad vino aquí, se dio esta circunstancia de poder venir y muy contento de estar en un club de este nivel y con unas competiciones tan bonitas”.



Reveló que los contactos con el entrenador argentino Cruz Real iniciaron hace varios meses: “Ya llevamos trabajando más de un año, aunque cada uno en su país con muchas reuniones y la verdad es que congeniamos, porque él tiene un modelo de juego muy ofensivo, donde arriba vamos a querer ser protagonistas de los partidos, con una presión muy alta arriba, para ser dueños del balón lo máximo posible lo que nos deje lógicamente el rival, pero va a ser un equipo exigente para hacerse dueño de los partidos con balón, esa es la idea primaria que se tiene e intentar no esperar al rival atrás en la mayor medida posible. Es una idea muy atractiva del fútbol”.



Agregó lo que hizo en ese tiempo: “Estuve en Cali viendo partidos de la Liga, nos pusieron en contacto, nos conocimos, nos pusimos a hablar de fútbol y veíamos que se podían unir las ideas, soy un entrenador que se centra más en aspectos defensivos, a él le gustan mucho los equipos protagonistas, mientras yo tengo la idea de hacer los equipos fuertes desde atrás, y al final en ese consenso nos dimos cuenta que podíamos trabajar juntos y hemos tenido reuniones, no salió la cosa para ir a Jaguares, realmente desplazarse desde España a Colombia y dejar a la familia no es fácil, pero esta vez se dio una oportunidad y estamos con mucha ilusión de trabajar con el ‘profe’ Juan Cruz, estamos invirtiendo mucho trabajos para que salgan las cosas bien, el trabajo va a ser 27 horas”.



En cuanto a los retos en Liga y Copa Libertadores sostuvo que “hemos llegado en un momento muy exigente, eso lo sabemos, muy particular, el cuerpo técnico anterior hizo un gran trabajo, ganó la Liga y sabemos la situación actual, que se fueron algunos jugadores, pero eso no va a ser excusa por competir en cada partido. En la Libertadores es un grupo exigente en el que hay dos equipos brasileños, que todo mundo sabe que son de un grandísimo presupuesto, pero vamos a competirles, y también a Universidad Católica de Chile, aquí el objetivo es intentar ganar partidos para meterse entre los dos primeros, sabiendo que la dificultad es mucha, pero en estos momentos el equipo está tercero y sino luchar por jugar Suramericana, también hay que tener en cuenta que los equipos brasileños llevan varias jornadas jugando, sin embargo, seguimos con la ilusión de ir a ganar en los campos donde tenemos que jugar”.



Al mismo tiempo, ratificó que mantendrán muchos aspectos de la idea futbolística de Alexandre Guimaraes: “Vamos a aprovechar las cosas buenas que se hicieron, que fueron muchas, y nosotros aportaremos otras porque para eso somos un cuerpo técnico nuevo y con una idea un poquito diferente de fútbol, pero lógicamente aprovechando cosas del cuerpo técnico anterior, allí están los números, se quedó campeón y no es venir a darle vuelta de golpe a todo, tenemos que pegarnos d de lo bueno que había, no de lo malo, e ir poniendo nuestra idea de modelo de juego, que estoy convencido que si se dan los resultados va a gustar a la gente porque vamos a pisar el campo rival y a decir aquí estamos nosotros, esa es la idea que tenemos, ojalá se pueda dar y los jugadores están muy proactivos”.



De lo que ha conversado con Juan Cruz Real sobre la fecha probable de los entrenamientos grupales, adujo que “esperemos que en estos próximos días, el día concreto no lo sé, pero creo que queda poco, de momento están haciendo unas prácticas que los jugadores están cogiendo el ritmo y el tono que se necesitan después de un parón de cuatro meses, la verdad es que han trabajado bien y queda ponerse al ritmo tanto físico como técnico-táctico y estamos viendo una gran mejora en todas las evaluaciones que les estamos haciendo, estamos muy contentos y esperando que lleguen las prácticas para implementar el modelo de juego, en otros países ya están compitiendo y necesitamos el juego colectivo”.



Todavía no ha podido conectarse con Cali el argentino Leonardo Felicia, el otro asistente de Cruz Real y el único que falta para completar el grupo de trabajo en el campeón colombiano.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces