Ex-jugador que cumplió su anhelo de ser PF titular del América de Cali

No pudo ser jugador profesional con la camiseta roja, pero la vida le dio la oportunidad de regresar como su preparador físico titular, casi dos décadas después. Su puesto era de volante de marca, aunque reconoce que “era de los malitos”, y por eso decidió enfocarse en otra profesión, sin salir de las canchas.



Christian Juliao es el nuevo preparador físico del América de Cali. Hace 19 años atrás conformaba el grupo juvenil que dirigía Carlos ‘la Gambeta’ Estrada y en ocasiones servía de rival para el equipo profesional, cuyo técnico era Jaime de la Pava. Allí compartió con jugadores como el hoy presidente Mauricio Romero, el actual gerente deportivo, William Zapata, y recuerda especialmente a Paulo César Arango. “Ese grupo fue campeón al año siguiente”, afirma con alegría.

Juliao señaló que “estuve durante cuatro meses con ‘la Gambeta’ Estrada en la categoría juvenil, me di cuenta que podría ser un buen preparador físico más no un buen jugador, me dediqué a estudiar, sentí que no iba a evolucionar más o a tener el ritmo o nivel competitivo para estar en el fútbol profesional y creo que tomé una decisión muy sabia, hoy le tenga que dar inmensamente gracias a Dios y honrar a mis padres porque cumplí ese deseo de niño de estar en el fútbol profesional, como preparador físico”.



Sobre su función en esa época, manifiesta que “era volante de marca, más zapatero … (risas), hacía el trabajo sucio en el equipo”, no tuve nivel para hacer fútbol profesional, pero para mí fue una alegría ver las carreras que pudieron tener los muchachos que llegaron a primera división y luego sus logros conseguidos”.



Acerca de lo que significó la semana pasada estar de nuevo en la sede escarlata, sostuvo: “Para mí fue una sensación muy bonita casi 20 años después volver a Cascajal, caminar y recordar cuando cargaba esa mochilita con los guayos sucios y esa hambre de poder llegar al fútbol profesional. Nos llevaban a jugar contra el equipo principal los miércoles, había dos categorías de divisiones menores y el profesor ‘Gambeta’ me llevaba como jugador a prueba. Tengo en la memoria ese equipo que venía de quedar campeón en Medellín frente a Nacional, con Arnulfo Valentierra, John Freddy Tierradentro, Julián Téllez, William Zapata… Hoy volver a ponerme la camiseta del América como preparador físico me llena de mucha ilusión, sueños y pasión por hacer historia en esta institución”.



Cajiao se pone sentimental y confiesa que “lo que le transmite a uno este equipo es impresionante, le decía al ‘profe’ Juan que al caminar y entrenar en Cascajal no se sabe cuánta historia tiene esta sede y cuántos jugadores de calidad, entrenadores de alto nivel con mucha historia en el fútbol, preparadores físicos que han marcado un derrotero y una línea que nosotros debemos seguir, como el profesor (Diego) Barragán. Para mí es un orgullo y voy a entregar todo como profesional y personalmente para que este equipo se mantenga en el puesto de honor en que lo dejó el profe Guimaraes, que recuperó el profesor Hernán Torres y vamos a trabajar para marcar nuestra propia historia”.



Por eso agradece la oportunidad que les dio la directiva roja: “Cali es una ciudad hermosa, este calorcito se me asemeja al de mi tierra, aunque allá es más bravo. Venimos con mucha ilusión, muchos sueños y deseos de hacer las cosas bien por una institución tan grande, por la historia que encierra América de Cali no solo en Colombia sino a nivel internacional. Es un sueño de contribuir a esa historia de la buena que merece la afición americana”.



Sobre su palmarés como preparador físico dice que “he tenido la oportunidad de quedar tres veces campeón de la B, con Itagüí en 2010, en 2012 Alianza Petrolera en la final contra América y en 2014 con Jaguares ante Quindío. ¿Por qué no soñar con hacer historia en el equipo del cual he sido hincha y al que mi familia le tiene un inmenso cariño y respeto?”.



Sobre ese ambiente adverso que han encontrado en redes sociales, señala que “cada oportunidad es distinta y cada herramienta de trabajo es totalmente diferente, esperamos poder contribuir con ese deseo de gloria, de garra, de buen juego, de todo lo que se merece la hinchada americana porque uno conoce lo que es América de Cali en el fútbol colombiano”.

En cuanto a la forma en que encontró el grupo en la parte física, manifestó que “bien, desde nuestra primera práctica, que estuvo acompañada por el deseo, las ganas y ansiedad que ellos tenían de volver al campo, vimos un grupo que está dentro de los parámetros de todo lo negativo y difícil que han sido estos 120 días de falta de entrenar en campo, pero encontramos un grupo que fue profesional y supo cuidarse y mantener en este tiempo que fue muy juicioso y trabajó en la casa, vamos a tratar de encontrar el óptimo rendimiento de ellos a partir de las sesiones de entrenamiento, y lo más importante, minimizar el riesgo de lesiones que puede traer esa falta de actividad específica”.



También entregó detalles de los aspectos que han tenido en cuenta para ir progresivamente: “No empezamos a entrenar con guayos, sino con tenis, porque los guayos son más ajustados. Sabemos que la pisada y el correr iban a ser diferentes, el césped o la superficie inestable podría jugarles una mala pasada, ya que venían trabajando en superficies duras de contacto como la baldosa o cemento en sus casas. Venimos de menos a más, que volvieran a hacer desplazamientos, saltos, giros, para que poco a poco vayan encontrando una adaptación al entorno, a la temperatura, al sol, al terreno de juego, todo lo que deben recuperar después de 120 días. Hemos dividido la cancha en 10 carriles, de manera lateral, con dos grupos y otro grupo espejo, que tenía a los tres arqueros y su entrenador, el único autorizado aparte del técnico y el preparador físico”.



Haciendo un paralelo entre lo que encontraron anteriormente en Alianza Petrolera y Jaguares comparado con América de Cali, remata que “cada ilusión, cada equipo les brinda a los cuerpos técnicos lo que ellos pueden, sea mucho o poco, esas son las herramientas que tienen para trabajar. Primero, nosotros guardamos un profundo respeto por los equipos en que hemos podido desempeñarnos, una gratitud enorme, pero estar en América le brinda a uno mejores oportunidades y mayores herramientas, empezando por el personal, la planta humana que tenemos, porque América hoy en día cuenta con un ‘staff’ que rodea al cuerpo técnico de primer nivel, aparte de eso tenemos unos jugadores con una humildad, sencillez y una ambición de la buena de querer pasar por encima del rival sin faltarle al respeto a nadie, que aparte de respetar, que quiere seguir ganando y marcando historia. Les manifestamos lo mismo, que esa historia que ellos lograron en diciembre la queremos hacer nosotros, porque de nuestro lado van a encontrar un respeto y una gratitud enorme al ser; en ningún momento vamos a negociar que nos faltemos al respeto, de ninguna de las partes. Ya como entrenadores o deportistas nos podemos equivocar, estar en una mala noche, una mala tarde o mal día, pero que nunca sea por deseo de no querer contribuir con este proyecto”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces