América no le teme a Tolima: así le plantarán cara por tema Carrascal

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, tenía claro que no iba a ser fácil la vinculación del volante Rafael Carrascal al equipo escarlata. De hecho, un día antes le dijo a este portal que no “quería pelear con el ‘senador’” (Gabriel Camargo), presidente del Tolima.



No obstante, el jugador llegó a Cali y a las pocas horas fue confirmado como el octavo refuerzo del cuadro que dirige Alexandre Guimaraes, a pesar de que el litigio con el equipo de la ‘capital musical’ de Colombia aún no se ha solucionado.

Pero la sorpresa fue mayor cuando en la planilla de inscripción del Deportes Tolima para el partido de este viernes ante Rionegro Águilas apareció en las sustituciones Rafael Andrés Carrascal Avilez, con el número 14, cuando América de Cali ya había oficializado la firma del contrato del mediocampista costeño con la institución vallecaucana, en una clara intención de bloquearlo.



Por eso los hinchas rojos están pendientes del desenlace de esta novela en la que está de por medio Carrascal, cuya única realidad hoy es que está inscrito por el Tolima, y deberá esperar varios días – o tal vez meses– hasta que se dilucide la incertidumbre. Su nombre no puede aparecer en dos equipos en un mismo campeonato.

El tema no es sencillo, la primera instancia a la que debe acudirse es a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, luego a la Federación Colombiana de Fútbol y si es necesario, a la Fifa, aunque esta entidad no acostumbra a intervenir en temas locales.



Desde el mismo momento en que se conoció la inscripción del jugador por parte del Tolima, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) escribió en su twitter que el elenco ibaguereño incurrió en falsedad en documento privado, puesto que ya no hay vínculo entre las dos partes.

El @cdtolima a pesar de no tener contrato vigente con Rafael Carrascal lo incluyo en la planilla del partido contra Aguilas Doradas para bloquear la inscripcion que hizo el @AmericadeCali incurriendo en una falsedad en documento privado @Dimayor @MinDeporteCol @josasc @PinoCalad pic.twitter.com/QZCstHEZ3z — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) July 27, 2019

El de Rafael Carrascal no es el primer caso que ocurre en el fútbol colombiano con las ‘habilidosas’ jugadas de Camargo en su ejercicio como dirigente. Incluso, este portal conoció que varios de los actuales futbolistas de la plantilla del cuadro ‘vinotinto y oro’ están muy incómodos con la situación que allí se vive.



Lo cierto es que Rafael no quería seguir en el Tolima por el tema salario, y en cambio, aceptó la propuesta económica de los ‘diablos’, con los que espera encontrar un cupo en la titular y ser protagonista.

El volante manifestó que no quería seguir en Tolima. Foto: Archivo

Este sábado, en un nuevo diálogo con FUTBOLRED, Tulio Gómez, manifestó que “al jugador no lo paran, porque tiene la protección de la Fifa. Nosotros vamos a apelar al estatuto del jugador para defender sus derechos, sabemos que nos van a demandar y nos van a ganar el pleito, pero trataremos de conciliar con el Tolima para que el costo de su vinculación no sea tan alto”. Se habla de una solicitud de $1.500.000 dólares de parte del conjunto de Ibagué.



Sin embargo, un abogado especialista en temas de futbolistas, le dijo a FUTBOLRED que, desde su óptica, la ruptura de la vinculación de Carrascal con Tolima no es con justa causa, ya que el jugador lo que hizo fue renunciar por el no aumento de su salario cuando ya éste estaba pactado en el momento de la firma del contrato, que está vigente hasta 2020. También recordó que no es la primera vez que el jugador deja un equipo en estas circunstancias, ya que en Alianza Petrolera, Millonarios y Junior vivió situaciones similares.

El representante de Carrascal habló de la polémica contratación del América. Foto: tomada de twitter: @AmericadeCali

De igual forma, sostuvo que así como el jugador cuenta con la protección de la Fifa para que no esté atado a un club que no quiere, la rectora mundial también vela por los derechos de los clubes para evitar que los futbolistas eludan sus contratos sin el cumplimiento de los tiempos pactados con el argumento de que no están a gusto.



La polémica apenas comienza. Carrascal está que se juega en su nuevo club, pero Camargo y el Tolima no darán el brazo a torcer para exigir la suma que consideran. América de Cali, ilusionado con el jugador, tendrá que aguantar un poco.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces