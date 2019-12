ARCHIVORED: Aquel 19 de diciembre… ‘América ‘prendió’ la Feria’

El América de Cali sigue celebrando. Luego de alcanzar su estrella 14 en la final de la Liga II-2019 contra el Junior, este jueves tiene otro motivo para prolongar su festejo: el cuadragésimo aniversario de la consecución de su primer título: un día que la afición ‘escarlata’ siempre recuerda como ‘aquel 19 de diciembre’.

América gritó campeón por primera vez en el fútbol colombiano hace 40 años: el miércoles 19 de diciembre de 1979. Fue una noche mágica cercana a la Navidad en la que el equipo dirigido por Gabriel Ochoa Uribe y comandado por figuras como Alfonso Cañón, Gerardo González Aquino, Jorge Ramón Cáceres y Aurelio Pascuttini, entre otros, recibió al Unión Magdalena en el estadio Pascual Guerrero.



Lo curioso es que el que llegaba con la primera opción para ser campeón era el cuadro samario, que al final de la penúltima jornada del cuadrangular final lideraba con siete puntos, seguido por el América, con seis y +1, mientras que el Independiente Santa Fe, era tercero con los mismos puntos del escarlata, pero con peor diferencia de gol (0).



América llegaba golpeado a este partido, luego de perder su invicto en el cuadrangular, frente al Santa Fe, en El Campín, donde cayó 1-0, especialmente porque el cuadro ‘escarlata’, que perdía desde los 4 minutos, perdió el empate luego de que Pascuttini fallara un penalti a diez minutos del final.



“Los muchachos del Magdalena, huéspedes del Hotel Aristi, no durmieron en la noche del 18 porque unos extraños ‘totes’ sonaban a altas horas de la noche”, contó EL TIEMPO en su crónica sobre la presión y la hostilidad que recibieron los jugadores del equipo samario en el que aparecían figuras como Gabriel Berdugo, Ómar Alfredo Galván, Alfredo Arango y Didí Alex Valderrama, entre otros.



“Hasta que llegó la noche definitiva. Se advertía la firme convicción de todos, absolutamente todos, de un triunfo absoluto. En el alma de los aficionados quedaba la última esperanza”, continuaba la crónica de EL TIEMPO.

Así registró EL TIEMPO en su primera página, el título del América. Foto: ARCHIVO CEET



La presión era tremenda para el equipo de Ochoa, que necesitaba ganar y esperar que Santa Fe no le ganara al Junior en Barranquilla. Sin embargo, aquel 19 de diciembre, el Pascual Guerrero fue una verdadera caldera; la afición ‘escarlata’ formó una gigante mancha roja y con sus básicos coros y el movimiento de las banderas los hinchas animaron a su ‘mechita’ que salió con todo por la victoria y a los 11 minutos consiguió la ventaja con un gol de Alfonso Cañón.



Pese a tener la ventaja, no había tranquilidad y el visitante empezó a asustar sobre el arco de Carlos Alfredo Gay, portero americano. “Vienen momentos de peligro, Unión quiere empatar la pizarra”, se lee en la crónica publicada el 20 de diciembre, hasta que llegó el segundo gol, el de la tranquilidad, el de la euforia colectiva, dentro y fuera del Pascual.



“El Pascual Guerrero se estremece de una manera impresionante. Las banderas rojas ondean por todo ese ámbito. Los habitantes del barrio San Fernando escucharon un coro cuyo eco resuena en otros contornos: “goool”. Inmediatamente comprendieron (quienes no estaban siguiendo el asunto por la televisión ni la radio) que el América había metido otro gol histórico”, decía el cronista.

La crónica de EL TIEMPO contando cómo se vivió el título del América en 1979. Foto: ARCHIVO CEET



Santa Fe ganaba 0-1 en Barranquilla, pero el América ya le había tomado dos goles de ventaja con el 2-0 sobre el Unión. Así que solo faltaba que el árbitro pitara el final.



“¡Termina el partido… América campeón! El delirio de los cables radiales se confunden, los comentaristas invaden la cancha y tratan de cazar jugadores. Un solo grito en el estadio: Amééééérica”, destacó la historia de EL TIEMPO.



Este jueves los aficionados americanos recuerdan esa fecha como el inicio de un camino lleno de éxitos, pero también de desilusiones. Aquel 19 de diciembre de 1979 el América empezó a labrar su camino para meterse entre los grandes del fútbol colombiano.