La incertidumbre que genera América tras el clásico para la Copa 

Más dudas que certezas está generando la actualidad del América de Cali, a tres días de su debut en la Copa Libertadores. Este sábado, con bajas importantes como las de Rafael Carrascal, Luis Alejandro Paz y Adrián Ramos, no pudo mostrar su mejor cara y el empate agónico 1-1 con el Cali, que jugó con 10 jugadores desde el minuto 34 del primer tiempo –por expulsión de Jhon Vásquez– fue tomado como aquella manida frase ‘del ahogado, el sombrero’.

El cuadro ‘azucarero’ se la puso difícil, incluso con la ventaja parcial gracias al gol de Andrés Colorado y desnudando algunos inconvenientes que no son nuevos, como la floja marcación que se ejerce en el juego aéreo defensivo.

América de Cali venía de perder 2-0 en Bogotá con Santa Fe y esperaba que este clásico representaría la revancha de la derrota 2-1 de hace 15 días en Palmaseca, pero el equipo sigue lejano de sus mejores presentaciones.

En resumen, aquí están los detalles en que debe mejorar el cuadro escarlata no solo en Liga, sino para encarar la Copa Libertadores con una mejor fisonomía. El debut será este martes (7:30 p.m.) ante el tres veces campeón, Gremio, de Portoalegre, en el Pascual Guerrero:

Suelta las marcas en los balones de costado. En esta falencia está expuesto Felipe Jaramillo. Se presentó en la jugada que le dio la victoria a Santa Fe en Bogotá por intermedio de Diego Valdés, y se repitió este sábado en el clásico, cuando Andrés Colorado lo superó para vencer, también de cabeza, a Éder Chaux.



El jugador antioqueño está comprometido en ambas acciones y seguramente Alexandre Guimaraes tendrá que replantear su presencia en la titular.



No aprovechó la ventaja numérica. En vez de crecer ofensivamente por la expulsión de Vásquez, el efecto fue contrario en América, porque su rival tomó un aire y alcanzó a llegarle en dos oportunidades.



Por momentos parecía que el equipo de 10 hombres era el rojo, que no fue incisivo para encontrar el gol, permitiéndole al Cali jugar con cierta tranquilidad en el fondo.

Bajos rendimientos individuales. No fue la mejor actuación de jugadores como Felipe Jaramillo, John Arias, Michael Rangel, Juan David Pérez y Duván Vergara, que apenas produjo susto en un cobro de tiro libre en el segundo tiempo, cuando entró por Arias. Solo Carlos Sierra y Matías Pisano intentaron generar riesgo a la defensa verdiblanca.



Sin contundencia en ataque. No es el momento más positivo para el ataque rojo, que en 7 fechas apenas ha marcado 10 goles. Michael Rangel estuvo bien marcado en el clásico y apenas se arrimó en dos acciones al arco de David González. Vergara no pesó y Pisano tampoco estuvo acertado.



Las variantes ofensivas que tuvo el equipo en el segundo semestre del año pasado se han ido perdiendo y en este momento es claramente referenciable para las defensas contrarias.



Once Caldas será su próximo rival el sábado 7 de marzo por la octava fecha de la Liga en Manizales, plaza en la que está prohibido perder, pero primero estará el duro examen ante Gremio en la Copa Libertadores, tras 11 años de ausencia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces