¿Qué esperar de Cruz Real como DT de América? Adrián Ramos fue claro

Después de los movimientos que produjo el coronavirus en América de Cali, los ojos de sus aficionados estarán puestos en las decisiones que se tomen desde el banquillo técnico y en el ataque. En el primero, que ahora ocupa el argentino Juan Cruz Real; y arriba, por el hombre que debe heredar la cuota goleadora de Michael Rangel.



El caucano Adrián Ramos es consciente de esa presión y confiesa que sigue buscando la forma para responder a dicha expectativa. En charla con el Súper Combo del Deporte, señaló que “aquí entrenando nuevamente, contentos, preparándonos porque sabemos que se viene un reto bonito, pero también algo complicado”.



¿Qué piensa de lo que pasa en Dimayor, no le dan ganas de ser dirigente cuanto se retire? “Uno quisiera que todo saliera de la mejor forma, y que cada vez el fútbol fuera mejorando y los que son las cabezas tomen mejores decisiones para seguir avanzando”.



¿Ustedes en el plantel si hablan de esos temas? “Como todos los que nos gusta el fútbol, tendrá uno las personas de confianza con las que opina al respecto de lo que pasa, ojalá que las cosas se puedan solucionar pronto y que tengamos las cosas claras, que todo sea por el beneficio y el progreso del fútbol. Hay que seguir, la única forma de ganar todo es la única forma de ganar todo es dando resultados en lo deportivo y eso es lo primordial, hay que tener proyectos con esa ambición, de que el jugador, que es el protagonista, pueda tener todas las condiciones y pueda rendir”.



Las bajas indican que usted será el hombre que encabece el ataque ¿cuál es su objetivo? “Cada vez que me pongo la camiseta de América es con ganas de aportar mi trabajo, sabemos que esto es fútbol y hay que asumirlo como tal, esperando que empiece el torneo para hacerlo de la mejor manera”.



¿Sigue pensando en llegar de nuevo a la Selección Colombia? “Claro, con esas ganas de volver a jugar y mantenernos con América, para la Selección, siempre lo he dicho, hay momentos, hay que pensar solamente en América y dependiendo del nivel que uno tenga así se puede ilusionar, trabajar primero con los clubes y dependiendo de eso, así se puede ilusionar con un llamado”.



¿Qué impresión les deja Juan Cruz Real hasta ahora? “Ha sido un entrenador que en lo que llevamos ha sido muy profesional, con mucho conocimiento en lo que nos ha transmitido hasta ahora, esperamos seguir conociéndonos, el equipo está trabajando con muchas ganas, con el deseo de entender rápido la idea de lo que quiere el ‘profe’, estamos contentos, vamos paso a paso, con el día a día y esperamos prepararnos de la mejor manera”.



¿Cómo analiza el momento de Duván Zapata en Italia? “Duván viene haciendo un buen trabajo hace rato, conoce muy bien la liga, anda con una confianza que le permite jugar más tranquilo, sin presión, se divierte y lo refleja en cada partido. Da alegría saber que las cosas les están saliendo bien y ojalá que sea por mucho tiempo más”.



¿El tiempo de trabajo es corto para ver un buen nivel en el equipo, con apenas 6 días de trabajo colectivo? “Para eso estamos trabajando, para ponernos de la mejor forma posible, dentro del protocolo que se ha designado, esperamos hacer una buena pretemporada, aún tenemos un tiempo que creo que podemos llegar bien preparados, obviamente no es lo mismo, pero esta es la realidad, lo que hay, y hay que mirar cómo prepararse para llegar bien a esas primeras fechas”.



¿Le mortifica que no haber sido más constante en el gol? “Estoy tranquilo, intento hacer las cosas lo mejor que pueda, siempre trabajo con la mejor disposición, sabemos que esto es fútbol y que hay momentos. Al hincha siempre le voy a agradecer ese cariño y respaldo, esperen de mí como siempre que voy a dar lo mejor por ayudar al equipo y poder brindarles muchas alegrías”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces