La dualidad de América: está arriba en la tabla pero sufre en defensa

América de Cali conserva su posición en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga Águila II-2019 con 21 puntos, pero aspectos que deben revisarse de parte del técnico Alexandre Guimaraes para corregir a tiempo y lograr que en un futuro no se vea tan comprometido.

Frente a Jaguares, uno de los coleros del campeonato y candidato al descenso el próximo se padeció demasiado después de estar en ventaja. Su defensa deja mucho que desear, especialmente por el lado del argentino Juan Pablo Segovia cuando enfrenta a delanteros rápidos, y el conjunto pierde muy rápido el dominio de los partidos.



También se ha detectado que hace el gasto en los primeros 45 minutos y en la complementaria pareciera que les pesaran los pies a sus jugadores y permite que el rival ó se le vaya encima, como ocurrió este domingo con Jaguares. En fin, hay que tomar medidas ahora que el equipo está entre los de arriba y no lo agobia el tema del promedio.



Consciente del sufrimiento que se tuvo en Montería, especialmente en la etapa complementaria, a su llegada a Cali el entrenador brasileño señaló que “intuíamos que por los dos cambios que hicimos en el segundo tiempo, ellos se nos podían venir encima, me parece que Vergara ha sido un jugador muy importante para nosotros, nos está dando una profundidad muy buena por ese sector de la cancha y tiene un margen de crecimiento todavía grande, porque sigue siendo muy joven. Hasta antes de las expulsiones, muchas veces pudiendo hacer un pase que nos dejara en campo contrario, fuimos por la seguridad dando señales al equipo rival que se viniera encima, es una situación que la vamos a conversar con los jugadores”.



Sin embargo, resaltó el esfuerzo hecho por sus dirigidos: “A pesar de algunas situaciones que no manejamos bien, el equipo nunca se entregó, Velasco, que tenía mucho tiempo sin jugar, hizo un buen partid y después marcó el gol que nos dio el empate. No conseguimos los tres puntos que queríamos, pero el equipo sigue acercándose a esa cifra mágica que todos manejamos acá”.







De igual forma, aceptó que Jaguares también mostró argumentos para emparejar el choque, sobre todo en la segunda parte: “Fue un tiempo para cada uno y así estoy diciendo que el marcador me parece justo, nosotros controlamos varias situaciones que sabíamos para poder aguantar ese factor del clima en Montería, y la verdad que hicimos un primer tiempo bastante bueno. En el segundo ellos se lo jugaron al todo o nada, tal vez allí nos faltó tener más posesión de bola en cancha de ellos, no en la nuestra, y con ello el rival se nos vino encima y después tuvo un juego diferente por las decisiones que se dieron y que nos obligaron a intentar mantener un marcador, el resultado como tal no era lo que queríamos, porque sentíamos que podíamos ganar, recuperamos un punto en una cancha en donde constaté por qué varios van a sufrir mucho. Lo importante fue que sumamos y ahora a esperar el partido del sábado contra Bucaramanga”.



El compromiso se disputará el sábado 21 de septiembre (8:00 p.m.) en el Estadio Pascual Guerrero y no se descarta que hayan movimientos en la formación titular, especialmente por la expulsión del lateral derecho Daniel Quiñones, quien vio la roja junto a Cristian ‘Jopito’ Álvarez. Tampoco es un secreto que Segovia no atraviesa un buen momento y Pedro Franco está como alternativa en caso de una variante.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces