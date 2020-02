Yesus Cabrera y la nueva posición en la que puede ayudar al América

Alexandre Guimaraes sigue mirando cómo ensamblará su mejor equipo de cara al primer tiempo de la Copa Libertadores 2020, frente al Gremio de Brasil en el Pascual Guerrero.



En vista de tener que afrontarlo paralelamente a la Liga, el entrenador brasileño-costarricense debe armar dos equipos competitivos y echar mano de jugadores que no han tenido mayor fogueo.



El pasado sábado tuvo que reemplazar a uno de sus baluartes del mediocampo como Rafael Carrascal, expulsado en el clásico con el Deportivo Cali, y se inclinó por Yesus Cabrera, un volante mixto que le cumplió a cabalidad con sacrificio y aparte marcó el primer gol de la victoria 2-0 sobre el Medellín.



Cuando su equipo lo necesitó, Yesus fue solidario con Luis Alejandro Paz y Carlos Sierra, quien incluso tuvo tiempo para desdoblarse y crear dos llegadas claras en el área del DIM.



Para el futbolista cartagenero, “lo más importante fue la victoria del equipo, que encontró por instantes un buen nivel, venimos creciendo poco a poco en cuanto a juego, gloria a Dios por nuestra victoria y nos reencontramos con nuestra afición en el Pascual. Estaba en la posición de Carrascal el ‘profe’ me pidió eso, gloria a Dios estuvimos bien atentos en la parte defensiva y atacando también fue importante”.



Agregó que “se le eriza a uno la piel que una institución tan grande, de tanta historia, la gente lo quiera a uno, por todos los momentos que hemos pasado, disfrutarlo, pero no nos quedamos allí, vamos por más”



También señaló que en algunos momentos su nivel no ha sido el mejor y es lógico que la afición exija bastante: “He sido consciente que ha sido en momentos en que de pronto no me ha ido bien, pero estoy al pie del cañón buscando las mejores expectativas para todo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces