América necesita ganar contra Once Caldas para recuperar su confianza

Después de la estrepitosa derrota 4-1 en Envigado como visitante, América de Cali regresa al Estadio Pascual Guerrero con una asignatura pendiente este domingo (8:00 p.m.) frente a Once Caldas, por la novena fecha de la Liga I-2019

Los buenos resultados de las primeras jornadas quedaron opacadas por la deslucida presentación en el Parque Estadio, donde el mismo técnico Fernando Castro no encontró explicación a dicho desastre. Sin embargo, conserva su lugar entre los ocho, aunque ahora es sexto con 14 unidades, después del empate del viernes sin goles entre Tolima y Huila.



En los cambios más importantes para este partido, se espera la vuelta de Jonathan Pérez, Héctor Quiñones y Cristian Álvarez, mientras que Misael Riascos irá por Kevin Viveros.



Fernando Aristeguieta, máximo artillero del campeonato con 8 goles, que se fue en blanco en la derrota ante el cuadro naranja, sostuvo: “Difícil perder así, tan estrepitosamente, pero pienso que lo sucedió en el juego no era para un 4-1, fue demasiado castigo, pero cuesta perder, hay que reponerse, estamos bien todavía en la tabla de posiciones, somos cuartos y el balance general del año sigue siendo bueno”.



Consultado sobre sus declaraciones tras ese partido y lo que trabajaron durante la semana, explico: “Dije que con esa formación no nos ha ido bien este año, después no me corresponde a mí hablar sobre por qué está sucediendo eso, si es por un tema por la dinámica de cuando se juega con tres en el medio, si es por la características de los jugadores que tenemos en esa posición, si es un tema que los que estamos más arriba no tenemos la suficiente movilidad, si es que los laterales no están dando la suficiente profundidad…hay un millón de factores que se pueden dar, pero la realidad es que con tres volantes de contención no hemos jugado bien este año, cuando se vuelva a jugar así tenemos que saber por qué está pasando eso para corregir y para hacernos mejores como equipo”.



Consultado sobre en qué esquema se siente mejor señaló: “Al final uno dice 4-3-3 o 4-4-2 depende de las características de los jugadores, no es lo mismo jugar 4-4-2 con Kevin Viveros que enfrentarlo con Yesus Cabrera, ‘Jopito’ o con Buitrago o Saya, son distintos y eso hace que varíe el equipo, la formación no es tan importante como las relaciones que se generen dentro de la cancha a partir de esa formación; casi todos los juegos los hemos encarado con dos delanteros porque a pesar de tener tres en el medio lo hemos hecho con un enganche, o por momentos Yesus se ha tirado para un costado y al final cuando hemos atacado lo hemos hecho con dos delanteros, pienso que me he entendido bien con Kevin, que en cada partido ha ido entendiendo mejor por qué hacer los movimientos y para qué hacerlos, está empezando, per ha ido facilitándonos el juego a los demás con el pasar de los encuentros”.



Once Caldas a reencontrarse en Cali

Once Caldas precisa de un triunfo contra América en Cali, dada la necesidad de reencontrarse con la victoria para superar el bache que lo tiene expuesto a una crisis, la cual se daría si pierde en su visita al Pascual Guerrero.



“Creo que tratamos de fortalecer en el aspecto defensivo algunas situaciones conceptuales que me parece no estaba llevándose de la mejor manera y ofensivamente yo creo que tenemos hoy un equipo que haya capitalizado bien todas estas situaciones y veo un equipo fuerte. Necesitamos un equipo rápido, un equipo dinámico, que es lo que pretendemos, un equipo que le dé buen trato a la pelota en Cali”, dijo Bodhert.



Las novedades serán las reapariciones del mediocampista Mauricio Restrepo y de los ofensivos Kevin Londoño y Jean Carlos Blanco, reemplazantes en su orden de Harlin Suárez, Juan Pablo Nieto y Juan José Salcedo.



Once Caldas registra 11 unidades en la tabla de posiciones, las mismas de Unión Magdalena, su inmediato perseguidor.

Alineaciones probables

América: Carlos Bejarano; Jonathan Álvarez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Héctor Quiñones; Julián Guevara, Carlos José Sierra, Cristian Álvarez, Yesus Cabrera; Misael Riascos y Fernando Aristeguieta.



D.T.: Fernando Castro Bejarano



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Mauricio Restrepo, Javier Reina y Juan David Rodríguez; Kevin Londoño, Jean Carlos Blanco y Darío Rodríguez.



D.T.: Hubert Bodhert.



Estadio: Pascual Guerrero



Hora: 8:00 p.m.



TV: WIN Sports