América, a acercarse a la clasificación en casa: recibe a Bucaramanga

América de Cali recibe este sábado (8:00 p.m.) al Bucaramanga en el Estadio Pascual Guerrero, pensando en un triunfo que lo deje más cerca de la clasificación entre los mejores ocho de la Liga II-2019.

Con 21 puntos y cerca de la clasificación cuando el campeonato avanza en la duodécima fecha, los ‘diablos rojos’ tienen la aspiración de vencer al equipo ‘leopardo’, que habitualmente ha sido un rival incómodo por el sacrificio de sus volantes de marca y la presencia de jugadores talentosos como Sherman Cárdenas y John Pérez.



Daniel Quiñones se pierde el compromiso por la expulsión en Montería y su reemplazo como lateral derecho será Juan Pablo Zuluaga, para dejar a Rafael Carrascal con Carlos Sierra en función de recuperar el esférico ante dos hombres de mucho manejo como Sherman y Pérez.



Los mejores argumentos escarlatas están en su segunda línea, aunque también es menester recuperar la contundencia para anotar. Yesus Cabrera, Matías Pisano y Duván Vergara serán los encargados de generar juego ofensivo para que Michael Rangel haga daño en la defensa visitante.



Precisamente, Vergara, quien ha adquirido protagonismo por la banda izquierda por su desequilibrio, aseveró que “venimos trabajando en los errores que hemos cometido, en Montería nos afectó mucho el calor, pero el profe está tranquilo. Bucaramanga es un equipo muy duro, tiene jugadores interesantes, de buen pie, como Sherman y John Pérez. No va a ser un partido fácil, pero aquí en casa tenemos que sumar de a tres”.



Sobre lo que deben hacer para lograr un triunfo, señaló que “se tiene que tocar se toca, un equipo rival que tiene buen pie y va a ser un lindo partido. Siempre me han puesto por las bandas, en Montería desde allí salió muy bien la jugada para el gol de Yesus, cuando tenga el uno a uno, mano a mano, voy a encarar, contento de lo que se viene haciendo, queremos estar en los ocho y clasificar a un torneo internacional”.



De la misma forma, reveló que hay situaciones que no pueden repetirse: “Cuando tengamos el resultado a favor no podemos decaer porque nos empatan, como pasó en Montería, cuando nos equivocamos arriba o no hacemos gol, de pronto se puede sufrir abajo”.



Bucaramanga, a terminar con el mal momento



Las principales novedades del equipo leopardo serán, la ausencia de Harold Gómez quien continúa recuperándose de lesión y es el habitual titular como lateral derecho, de igual forma, el lateral izquierdo de Marvin Vallecilla, que pese a cumplir la fecha de sanción no fue convocado para este compromiso.



“Tenemos el objetivo de realizar un partido desde el orden táctico y la tenencia de balón, en el grupo hay jugadores de buen pie, que pueden concretar gol en cualquier momento. La concentración en fase defensiva será muy importante, sacar nuestro arco en cero, brindar seguridad y poder sumar frente a un rival fuerte en los duelos”, expresó el portero leopardo Cristián Vargas.



Así pues, el conjunto leopardo que se encuentra en la casilla 13 con trece puntos, a dos unidades del equipo Deportes Tolima que es octavo del campeonato, busca sumar en Cali y conseguir dos objetivos, acercarse al grupo de los ocho y continuar alejándose del descenso.



Alineaciones probables:



Atlético Bucaramanga: Cristian Vargas, Efraín Navarro, Steve Makuka, Jonathan Ávila, Luis Mena, Gabriel Gómez, Elkin Blanco, Cesar Quintero, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Sergio Romero.



Director Técnico (e): Sergio Novoa.



América de Cali: Neto Volpi; Juan Pablo Zuluaga, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Daniel Quiñones; Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Matías Pisano, Duván Vergara; Michael Rangel.



D.T.: Alexandre Guimaraes.



Hora: 8:00 p.m.



Transmite: WIN Sports



Estadio: Pascual Guerrero



Árbitro: Wander Mosquera (Cundinamarca)



Asistentes: Miguel Roldán (Antioquia) y Herminzul Calderón (Asocafa).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces



Por JULIÁN CARREÑO

Para El Tiempo Bucaramanga.