América venció a Millonarios en el clásico y se quedó con el título

América venció en un partido muy intenso de pretemporada a Millonarios, para quedarse con el título del Torneo Espn. El conjunto escarlata ganó por dos goles contra uno, con una gran actuación de Adrián Ramos.

En el primer tiempo el cuadro embajador salió con todo para buscar la victoria, para tratar de corresponder a su hinchada que acudió en masa al estadio y organizó un gran recibimiento para el equipo. El equipo de Alberto Gamero se mostró dinámico, con mucha posesión de juego pero sin generar muchas oportunidades.



Sin embargo, América nunca perdió el orden y se mostró fuerte defensivamente para buscar transiciones rápidas, sobre todo con la velocidad de Juan David Pérez, quien se mostró muy activo.



Sobre el minuto 32, Millonarios tendría una gran oportunidad para anotar luego de un centro de costado que no pudo despejar la defensa escarlata y le quedaría a Eliser Quiñones, quien remató con mucha potencia y estrelló el balón contra el palo horizontal.

No obstante, América respondería al minuto 35 anotando el primer gol del partido. Luego de un gran desborde de Juan David Pérez este remató sin mucha potencia al arco, pero el remate no fue bien controlado por el central azul, Luciano Ospina, quien se enredó con el balón en los pies y se la dejó servida a Adrián Ramos que no tuvo problemas en enviarla al fondo de la red.



El primer tiempo finalizó con el equipo embajador en busca del empate, dominado nuevamente el partido y generando varias oportunidades de gol, sobre todo a través de Cristian ‘El chicho’ Arango.

El inicio del segundo tiempo se vio marcado por tres cambios que realizó Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, enviando al terreno de juego a Ayron Del Valle, José Guillermo Ortíz y Hansel Zapata en lugar de Eliser Quiñones, Óscar Barreto y Juan Camilo Salazar. Con estas modificaciones el entrenador samario intentó ir con todo por el empate.



Sin embargo, los escarlatas supieron aguantar el impulso azul en búsqueda del empate y con el ingreso Duván Vergara logró equilibrar el juego. Sobre el minuto 68 llegó el segundo y definitivo gol de América, gracias a un contra golpe muy rápido que manejó con maestría Adrián Ramos, al asistir en velocidad a Jhon Arias, que no dudó al momento de definir en frente de Fariñez.



Después de la segunda anotación escarlata, Millonarios no puedo recuperarse y se vio muy perdido al momento de generar jugadas de ataque, a pesar del gol de José Ortíz sobre el final del partido, que solo quedó para el recuerdo.

América de Cali se quedó con el título del Torneo Espn, sin embargo, lo más importante para ambos entrenadores es que los equipos se mostraron muy compactos, con algunos errores normales en pretemporada, pero en general dejando buenas sensaciones.